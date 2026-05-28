Estudiantes y docentes de la Universidad Nacional se unieron y expulsaron a encapuchados que tenían banderas de “Calarcá”

Momentos de tensión se vivieron en la Universidad Nacional por cuenta de un grupo de personas que llegó al campus de Bogotá a “conmemorar” lo que llamaron “un año más de combate” de las disidencias de las Farc. Amenazaron con activar artefactos explosivos, pero fueron retirados tras la intervención valiente de profesores y estudiantes.

El rector de la institución, José Ismael Peña, resaltó a esas personas que enfrentaron esos hechos que incitan a la violencia y que romantizan a extintos criminales.

Un par de fotografías tomadas en el lugar —compartidas por el concejal de Bogotá, Julián Espinosa— muestra a al menos ocho personas vestidas con overoles azules, capuchas cubriendo sus rostros y gorras. También se observa una bandera de Colombia con el logotipo de las antiguas Farc–EP y una pancarta que tiene la silueta de la cara del extinto comandante guerrillero “Alfonso Cano”.

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Esa bandera tenía escritos las siglas de la antigua guerrilla pintadas con los colores de la bandera nacional, la frase “bloque cdte Jorge Suárez Briceño” en letras rojas, decía “62 años” en letras verdes y la consigna principal decía en su última línea: “pa’ Bogotá. ¡Allá nos pillamos!”.