“No ha sido un castigo”: Laura Sarabia controvierte a Petro y asegura que no se siente castigada en Londres

Laura Sarabia respondió este miércoles a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre su llegada a la Embajada de Colombia en el Reino Unido, luego de que el mandatario afirmara públicamente que enviar a alguien a una representación diplomática podía interpretarse como un castigo. Desde Londres, la exministra de Relaciones Exteriores defendió el papel del servicio exterior y aseguró que asumir la representación del país ante el Gobierno británico ha significado una responsabilidad que valora. En entrevista con La FM, sostuvo que ejercer funciones diplomáticas implica representar al Estado colombiano en escenarios internacionales y destacó el trabajo que adelanta actualmente la misión en temas de cooperación bilateral. “Lo que yo puedo decir es lo que he dicho como canciller, y hoy lo digo como embajadora, es que la carrera diplomática del servicio diplomático es un trabajo de mucho honor y poder representar a Colombia aquí en Londres, como le pasa, yo creo que a todos los embajadores, ha sido un honor para mí”, dijo.

Las declaraciones surgieron después de que Petro señalara en entrevista con Caracol Radio que, en lo personal, consideraría un traslado a una embajada como una forma de alejamiento del centro de decisiones políticas. “Si a mí me mandan a una embajada, siento que me castigaron”, dijo específicamente durante la entrevista.

El mandatario relacionó esa percepción con el nombramiento de Sarabia y habló, además, de errores cometidos al rodearse de personas demasiado cercanas en el Gobierno. “Para mí no ha sido un castigo, pero sé que el presidente opina que una embajada es un castigo, incluso me ha dicho que puede ser un trabajo muy aburridor; para mí no lo ha sido”, dijo Sarabia. La hoy embajadora reconoció que ya no ocupa el nivel de influencia que tuvo en los primeros años de la administración, cuando se convirtió en una de las funcionarias más poderosas de la Casa de Nariño.

Sin embargo, aseguró que esa distancia también le ha permitido salir de las tensiones internas y de las disputas políticas que rodean al Ejecutivo. “Uno se aleja del poder y también de las conspiraciones”, comentó durante la entrevista, en referencia a su salida del círculo cercano del presidente. Sarabia acompañó a Petro desde la campaña presidencial de 2022 y posteriormente asumió cargos estratégicos dentro del Gobierno. Fue jefa de gabinete, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), directora de Prosperidad Social y más adelante canciller. Lea más: Petro volvió a desautorizar a la canciller Sarabia, esta vez sobre eventual acuerdo con China: “No. El jefe de las relaciones exteriores soy yo” Antes de llegar al petrismo, trabajó como asesora política del hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, con quien terminó enfrentada tras varios episodios de tensión dentro del Gobierno. Laura Sarabia acumula cinco escándalos en tres años y medio de Gobierno. Ni las “chuzadas”, ni la guerra interna con Armando Benedetti, ni la crisis de los pasaportes, ni la investigación por su patrimonio, ni el más reciente choque con Gustavo Petro por las hojas de vida de los interventores de las EPS —que ella zanjó tarareando “Ay vamos”, de J Balvin— han logrado sacarla definitivamente del poder.