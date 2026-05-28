“No ha sido un castigo”: Laura Sarabia controvierte a Petro y asegura que no se siente castigada en Londres

Laura Sarabia respondió este miércoles a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre su llegada a la Embajada de Colombia en el Reino Unido, luego de que el mandatario afirmara públicamente que enviar a alguien a una representación diplomática podía interpretarse como un castigo.
Desde Londres, la exministra de Relaciones Exteriores defendió el papel del servicio exterior y aseguró que asumir la representación del país ante el Gobierno británico ha significado una responsabilidad que valora.
En entrevista con La FM, sostuvo que ejercer funciones diplomáticas implica representar al Estado colombiano en escenarios internacionales y destacó el trabajo que adelanta actualmente la misión en temas de cooperación bilateral.
“Lo que yo puedo decir es lo que he dicho como canciller, y hoy lo digo como embajadora, es que la carrera diplomática del servicio diplomático es un trabajo de mucho honor y poder representar a Colombia aquí en Londres, como le pasa, yo creo que a todos los embajadores, ha sido un honor para mí”, dijo.