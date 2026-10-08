Camilo Cifuentes confiesa a Westcol y Blessd infidelidad a la madre de su bebé: “Yo la cagué y no me arrepiento”

Sigue creciendo la polémica contra el influencer “sin cara” Camilo Cifuentes. Esta vez, reapareció públicamente tras “abandonar sus redes sociales” para hablar de lo que él mismo declaró como una infidelidad, luego de la publicación de los chats con su expareja, María Camila Sepúlveda, quien se encuentra embarazada de su primer hijo, y de las imágenes que circularon junto a ‘La Mijita’. En la noche del miércoles 7 de octubre, durante una transmisión en vivo en Kick junto a Westcol y el cantante Blessd habló durante más de una hora sobre su relación con Sepúlveda, el embarazo, su cercanía con Anthía López ‘La Mijita’ y las “malas decisiones” que terminaron llevando su vida privada a las redes sociales. En contexto: Escándalo rodea al influencer ‘sin cara’ Camilo Cifuentes: una mujer embarazada y la instagramer ‘La Mijita’ implicadas A diferencia de la última vez, Cifuentes no intentó explicar la situación desde un comunicado. Frente a las cámaras, reconoció que no fue transparente con las dos mujeres: “Yo soy Camilo Cifuentes y yo la cagué”.

Según contó durante la transmisión, su relación con María Camila Sepúlveda comenzó el 22 de diciembre y tuvo varios momentos de separación y regreso. La relación, dijo, fue corta y tuvo dificultades desde los primeros meses. En medio de esa relación llegó el embarazo. Cifuentes explicó que ambos querían ser padres y que, pese a que la relación no logró consolidarse, intentaron mantener el proyecto de formar un hogar. Esa es precisamente una de las partes que coincide con lo que Sepúlveda había mostrado días antes al publicar conversaciones privadas: “Yo no fui sincero al hacer las cosas. Yo no le fui sincero a La Mijita. Ella no sabía que yo hablaba con la mamá de mi hijo. Yo le dije a ella que nos habíamos dejado, pero yo hablaba con la mamá de mi hijo diciéndole que quería formar un hogar con ella”. Sin embargo, hizo una precisión sobre sus sentimientos: “Yo no me arrepiento, para mí no fue un error”. Su explicación fue que el error estuvo en la manera en que manejó la situación y en no haber sido transparente con las dos partes. Le puede interesar: ¿Se despide Camilo Cifuentes? El extraño mensaje tras acusaciones de infidelidad: “Hicieron mi vida muy feliz”

Cómo comenzó la relación de Camilo Cifuentes con ‘La Mijita’

Según relató, ambos se conocieron mientras participaban en actividades de ayuda para comunidades afectadas por el terremoto que golpeó varias zonas del país. Después coincidieron durante varios días en Buenaventura, donde participaron en jornadas de entrega de mercados y asistencia a comunidades.

En ese momento, dijo, López tenía una relación sentimental con otra persona y entre ellos no existía un vínculo amoroso. Cifuentes insistió en que ella no tuvo responsabilidad en la situación que terminó enfrentándolo con la madre de su hijo. Y defendió que el problema no estuvo en que ‘La Mijita’ se acercara a él sabiendo que tenía una relación, sino en que él le presentó una versión incompleta de lo que ocurría con María Camila.

“Anthía ha comido mierda por mi culpa, porque ella y yo teníamos una amistad, porque yo la admiraba mucho por lo que hizo en el terremoto (...)”. Después pidió que los ataques contra las dos mujeres terminaran. Sin embargo, aseguró que su relación con ‘La Mijita’ no cambiará, pues ambos quieren continuar juntos pese a lo ocurrido.

“Bienvenido al mundo de la celebridad”: los “consejos” que le dijeron Blessd y Westcol a Camilo Cifuentes

Durante la transmisión, Westcol le contó a Camilo Cifuentes que su nombre había llegado al primer lugar de las tendencias en X en Colombia, incluso por encima del futbolista Lionel Messi.

Tras la confesión de infidelidad, Blessd habló sobre la reacción que estaba recibiendo en redes sociales. “Usted no se puede dejar achicopalar ... subir una historia que ‘ah, me voy de redes’, que ‘perdón por el daño’, no (...) Y a lo que le digan, ignore y niegue”, afirmó Blessd. Y agregó: “Lo único que nos puede juzgar es Dios. Si nos juzga la gente, eso no importa. Usted no se puede achicopalar por la gente... usted es una persona buena, no sé cuántas vidas no le ha cambiado a la gente”. Después le planteó cómo debía responder ante lo ocurrido. Su recomendación fue reconocer el error: “Usted lo que tiene que decir: ‘tuve un error, sí me equivoqué. ¿Por qué? Porque yo la cagué, y a aquella le pido disculpas y a aquella otra le pido disculpas...’. A la gente de Colombia que no le gustó lo que yo hice, piensen lo que quieran, que yo soy humano también”.

En cuanto a María Camila Sepúlveda, le dijo: “Ahí usted sí mirará a ver qué va a hacer y lo más importante, pensar en la mamá del niño y en el niño, así usted no quiera nada con ella”, concluyó el cantante. Por otro lado, Westcol, le habló de la imagen de Cifuentes y de sus seguidores: “Usted lo que hizo fue un error personal, pero no puede dejar de ser la persona que es ni dejar de hacer sus labores sociales por lo que diga la gente (...) bienvenido al mundo de la celebridad, bienvenido a la gente del internet, bienvenido a este mundo... Lo único que usted tiene que hacer es consumir de esto, seguir siendo la misma persona y luchar por lo que usted sueña”.

Al final, Westcol defendió que Cifuentes hubiera decidido hablar públicamente en la transmisión: “Él no vino aquí a quedar bien... vino aquí a decir lo que es, reconocer su error y a las mujeres que están involucradas pedirles que no las insulten. A mí me parece que eso es de hombres, bro, eso es de hombres y eso es de respeto”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En medio de la polémica, Camilo Cifuentes terminó con que: “Mi mayor sueño es tener un hijo que creciera en un hogar, pero, si no lo podemos formalizar, ser el mejor papá del mundo”. Y prometió continuar trabajando y respondiendo económicamente por su hijo y por las personas que dependen de él.

¿Arrepentimiento o rescate de sus redes sociales?

Al final del streaming, Cifuentes dijo estar dispuesto a perder sus redes sociales y hasta su trabajo como consecuencia de lo ocurrido. “A mí no me importa quedarme sin nada, sin un peso, después de que ellas estén bien... Si me cierran las redes o me quedo sin trabajo, que es lo que más me apasiona ayudar, yo lo asumo”, afirmó. También aseguró que, si era necesario, comenzaría de nuevo. “De esto se tendrá uno que parar así sea volver a comer arroz con huevo, yo afán sí tengo”, dijo. Pero en la misma conversación explicó que necesita seguir trabajando. La creación de contenido y las obras sociales son su fuente de ingresos, con la que sostiene a un equipo de seis personas y ayuda económicamente a su mamá, su abuela, su papá y a la madre de su hijo: “Yo necesito seguir trabajando porque yo quiero que a mi hijo y a la mamá de mi hijo no les falte nada económicamente”, señaló. No se vaya sin leer: Giro en el caso Blessd: Fiscalía retira el delito de secuestro y encausa el proceso por constreñimiento ilegal Bloque de preguntas y respuestas: