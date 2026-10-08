Camilo Cifuentes confiesa a Westcol y Blessd infidelidad a la madre de su bebé: “Yo la cagué y no me arrepiento”

Sigue creciendo la polémica contra el influencer “sin cara” Camilo Cifuentes. Esta vez, reapareció públicamente tras “abandonar sus redes sociales” para hablar de lo que él mismo declaró como una infidelidad, luego de la publicación de los chats con su expareja, María Camila Sepúlveda, quien se encuentra embarazada de su primer hijo, y de las imágenes que circularon junto a ‘La Mijita’.
En la noche del miércoles 7 de octubre, durante una transmisión en vivo en Kick junto a Westcol y el cantante Blessd habló durante más de una hora sobre su relación con Sepúlveda, el embarazo, su cercanía con Anthía López ‘La Mijita’ y las “malas decisiones” que terminaron llevando su vida privada a las redes sociales.
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A diferencia de la última vez, Cifuentes no intentó explicar la situación desde un comunicado. Frente a las cámaras, reconoció que no fue transparente con las dos mujeres: “Yo soy Camilo Cifuentes y yo la cagué”.