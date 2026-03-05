Britney Spears fue arrestada y trasladada a un hospital en Estados Unidos, ¿qué ocurrió?

Britney Spears, conocida como la “princesita del pop”, fue detenida la noche del miércoles 4 de marzo en el condado de Ventura, California, Estados Unidos.

De acuerdo con TMZ, la cantante fue abordada por la Patrulla de Carreteras de California alrededor de las 9:30 p.m. y trasladada a una estación de policía, donde se le realizó el fichaje aproximadamente a las 3:00 a.m.

Al parecer, la intérprete de Oops!... I Did It Again estaba bajo los efectos del alcohol cuando conducía un vehículo por Westlake Village. Tras su arresto, fue trasladada a un hospital para determinar su nivel de alcohol en sangre, que, según fuentes citadas por el medio, era de 0.06 %, aunque el límite legal en California es de 0.08 %.

Cade Hudson, representante de la superestrella del pop, aseguró que “este fue un incidente desafortunado y completamente inexcusable”, por lo que Britney “tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso hacia un cambio tan esperado en su vida”.