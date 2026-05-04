Blake Lively y Justin Baldoni llegan a acuerdo y evitan juicio por “Romper el círculo”

Las estrellas de Hollywood Blake Lively y Justin Baldoni, coprotagonistas de la película “Romper el círculo” (It ends with us, en inglés), llegaron el lunes a un acuerdo amistoso que pone fin a su agria batalla judicial, según un comunicado de sus abogados, por lo que evitarán un costoso juicio civil.
Los abogados de las estrellas acordaron resolver el caso, sin que se hiciera pública ninguna cifra del acuerdo.
En la denuncia inicial, Lively sostiene que Baldoni, quien también dirigió la película, habló de forma inapropiada sobre su vida sexual e intentó modificar la cinta para incluir escenas de sexo que no estaban en el guion, ni habían sido acordadas.