Blake Lively y Justin Baldoni llegan a acuerdo y evitan juicio por “Romper el círculo”

Las estrellas de Hollywood Blake Lively y Justin Baldoni, coprotagonistas de la película “Romper el círculo” (It ends with us, en inglés), llegaron el lunes a un acuerdo amistoso que pone fin a su agria batalla judicial, según un comunicado de sus abogados, por lo que evitarán un costoso juicio civil. Los abogados de las estrellas acordaron resolver el caso, sin que se hiciera pública ninguna cifra del acuerdo. En la denuncia inicial, Lively sostiene que Baldoni, quien también dirigió la película, habló de forma inapropiada sobre su vida sexual e intentó modificar la cinta para incluir escenas de sexo que no estaban en el guion, ni habían sido acordadas.

También acusa al productor Jamey Heath de verla parcialmente desnuda durante una sesión de maquillaje, a pesar de que Lively le pidió voltearse. Además, afirma que Baldoni emprendió una campaña de relaciones públicas para arruinar su reputación. “El producto final —la película “Romper el círculo” —es un motivo de orgullo para todos los que trabajamos para darle vida”, dijeron los abogados de Baldoni y Lively en una declaración conjunta recogida por medios estadounidenses. “Reconocemos que el proceso presentó desafíos y reconocemos que las inquietudes planteadas por la señora Lively merecían ser escuchadas... Nuestra sincera esperanza es que esto dé un cierre y permita a todas las partes involucradas seguir adelante de forma constructiva y en paz”, agrega el texto.