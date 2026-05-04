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Formularon cargos contra edecán de la Presidencia por presunto acoso sexual: “no la voy a dejar ascender”

La amenaza la realizó tras tocar los senos de una oficial e insultarla cuando fue rechazado; así lo asegura la denuncia que hoy maneja la Procuraduría. El presunto culpable del delito sería el mayor del Ejército Sammy Hernesto Rodríguez Lemus.

  • La Procuraduría formuló cargos contra el mayor del Ejército, Sammy Hernesto Rodríguez Lemus. FOTOS: PRESIDENCIA Y CAPTURA DE PANTALLA.
    La Procuraduría formuló cargos contra el mayor del Ejército, Sammy Hernesto Rodríguez Lemus. FOTOS: PRESIDENCIA Y CAPTURA DE PANTALLA.
Loren Sofía Buitrago Bautista
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 2 horas
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El testimonio de la oficial de la fuerza pública (y las pruebas del mismo) que abrió la investigación contra el mayor del Ejército, Sammy Hernesto Rodríguez Lemus el pasado noviembre no solo conmocionó a la opinión pública, sino que puso sobre la Procuraduría —entidad que lleva el caso— la presión de celeridad que requiere una denuncia de tal calibre. Así fue: en la mañana de este 4 de mayo, el ente mencionado formuló cargos en contra del Edecán.

Los hechos de la denuncia se remontan al 13 de mayo de 2025, cuando la oficial del municipio de Bucaramanga aceptó llevar a Rodríguez en su auto. El mayor iba, al parecer, en estado de alicoramiento. Mientras que a la denunciante la acompañaba su hijo.

En mitad del recorrido, el hombre empezó a tocarle el hombro y le dijo: “usted sabe hacer rico el amor”. La oficial pidió que parara, que la respetara e intentó apartar su mano. Sin embargo, el hombre bajó la misma hacia su pecho, donde tocó sus senos. El hijo de la mujer, menor de edad, solo miraba la escena con miedo.

El edecán Rodríguez también lo atacó a él. “En ese momento me dice ‘ese el que está ahí es su esposo’ y yo le digo que respetara que era mi hijo... en ese momento procedió a intentar tocar a mi menor hijo de forma inapropiada... toda esta situación en presencia de mi menor hijo que se encontraba aturdido y atemorizado”, narró la denunciante.

Tras presenciar la escena, la oficial paró el auto y empezó a pedir ayuda: no estaba dispuesta a seguir poniendo en riesgo su integridad y la de su hijo de 12 años.

Perra, malparida, hijueputa... devuélvame el celular... la voy a enviar para la mierda y no la voy a dejar ascender porque yo trabajo con Petro”, le dijo el hombre.

Días después, el mayor intentó pedirle disculpas por teléfono, pero ella ya había denunciado y, además, la situación fue lo suficientemente grave como para no quedarse callada.

Lea también: 98 niñas sufrieron mutilación genital desde 2024 y ley no avanza

Para la Procuraduría, el proceso se ha llevado y seguirá llevando bajo enfoque de género, puesto que reconocen que la situación dejó a la oficial en una posición de poder disminuida frente al denunciado, quien era su superior en ese momento.

A pesar de la formulación de cargos, Rodríguez Lemus insiste en su inocencia: “nunca realicé actos de naturaleza sexual ni conductas constitutivas de acoso... lo que se presentó fue una situación de discusión y confusión generada por la pérdida del teléfono celular institucional”, le dijo a Caracol Radio.

El medio citado reveló que, en la formulación de cargos realizada por la Procuraduría, el Ministerio Público concluyó que existen elementos suficientes para avanzar a juicio por una posible falta gravísima.

La formulación de cargos no constituye una condena ni veredicto.

Lea además: Más de 186.000 mujeres víctimas de violencia sexual desde 2018: las cifras detrás del 8M

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