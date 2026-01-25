x

Video | Bad Bunny homenajeó a Yeison Jiménez a ritmo de Aventurero en su segunda noche en Medellín

El gesto emocionó a los asistentes, que acompañaron la interpretación coreando la letra de una de las canciones más icónicas del artista de música popular fallecido en un accidente aéreo. Así fue el momento.

  • Bad Bunny se despide de Colombia este domingo en el último de sus tres conciertos en el Atanasio Girardot. FOTO: Manuel Saldarriaga
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Si el primer concierto de Bad Bunny en Medellín sorprendió, la segunda noche en el estadio Atanasio Girardot emocionó, todo porque el cantante boricua no dejó pasar la oportunidad para rendirle un pequeño homenaje a Yeison Jiménez, fallecido el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Boyacá.

Bad Bunny recorrió Medellín antes de sus conciertos y fue visto por fans, ¿dónde estuvo?

Y cómo más iba a ser si no con música. En el paso de una canción a otra de su repertorio, el Conejo malo le rindió tributo al artista de música popular con un solo de cuerdas, que tras ser reconocido por el público emocionó: era Aventurero, uno de los sencillos icónicos de Jiménez.

El momento generó una euforia colectiva en el Atanasio y de inmediato los asistentes acompañaron la interpretación coreando la letra de la canción. El corto gesto fue bien recibido por el público, que ovacionó al músico. Luego del emotivo momento, todo volvió a ser fiesta en el estadio a ritmo del setlist del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

El viernes, durante la primera fecha de las tres que Bad Bunny ofrece en el Atanasio, también le hizo un guiño a la música colombiana incluyendo en su show una parte de la canción Tú eres la Reina de Diomedes Díaz, que el público también agradeció.

El invitado de la segunda noche

En la segunda parte del concierto, cuando Bad Bunny se sube a cantar en la casita, el escenario alterno al principal, apareció el esperado invitado de la noche. Se trató de Arcángel, con quien interpretó la canción Me acostumbré.

Pero también cantaron a dúo Tú no vive así y La Jumpa. Luego, Bad Bunny dejó solo a Arcángel en el escenario y este cantó varios de sus éxitos como Pa’ que la pases bien’, Aparentemente, Flow violento y Gata oficial, en una presentación que duró unos 20 minutos.

Este domingo, 25 de enero, es el último de los conciertos del cantante en Medellín y en Colombia. En total, unas 140.000 personas disfrutaron del espectáculo del Conejo Malo que convirtió a Medellín, por tres días, en una extensión de Puerto Rico.

Este fin de semana Medellín es Puerto Rico gracias a Bad Bunny

Utilidad para la vida