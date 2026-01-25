Video | Bad Bunny homenajeó a Yeison Jiménez a ritmo de Aventurero en su segunda noche en Medellín

Si el primer concierto de Bad Bunny en Medellín sorprendió, la segunda noche en el estadio Atanasio Girardot emocionó, todo porque el cantante boricua no dejó pasar la oportunidad para rendirle un pequeño homenaje a Yeison Jiménez, fallecido el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Boyacá. Le puede interesar: Bad Bunny recorrió Medellín antes de sus conciertos y fue visto por fans, ¿dónde estuvo? Y cómo más iba a ser si no con música. En el paso de una canción a otra de su repertorio, el Conejo malo le rindió tributo al artista de música popular con un solo de cuerdas, que tras ser reconocido por el público emocionó: era Aventurero, uno de los sencillos icónicos de Jiménez.

El momento generó una euforia colectiva en el Atanasio y de inmediato los asistentes acompañaron la interpretación coreando la letra de la canción. El corto gesto fue bien recibido por el público, que ovacionó al músico. Luego del emotivo momento, todo volvió a ser fiesta en el estadio a ritmo del setlist del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

El viernes, durante la primera fecha de las tres que Bad Bunny ofrece en el Atanasio, también le hizo un guiño a la música colombiana incluyendo en su show una parte de la canción Tú eres la Reina de Diomedes Díaz, que el público también agradeció.

El invitado de la segunda noche