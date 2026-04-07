Anna Wintour, Meryl Streep y la portada de Vogue que reabre viejos fantasmas

Como parte de la expectativa por el estreno de El diablo viste a la moda 2, Vogue presentó su edición de mayo de 2026 con una portada pensada para sacudir la cultura pop: Anna Wintour y Meryl Streep, frente a frente, en una colaboración que juega abiertamente con una de las comparaciones más persistentes del cine y la moda.
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La revista vendió el momento como un gesto “icónico”. Y lo es. Pero también funciona como algo más: el detrás de una narrativa que durante años fue incómoda para Wintour. Porque si bien The Devil Wears Prada siempre fue presentada como una ficción, la figura de Miranda Priestly —la editora temida, implacable, distante y obsesiva interpretada por Streep— nunca dejó de ser leída como una versión apenas disimulada de la histórica directora de Vogue.