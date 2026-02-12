Pipe Peláez debuta como jurado en A Otro Nivel 2026: reveló detalles de la nueva temporada

En menos de una semana, Felipe Peláez debutará en la televisión colombiana como jurado de A Otro Nivel, el reality musical del canal Caracol. Pero cuando el cantautor vallenato habla del significado de la música no lo hace como juez sino desde su amor por el arte. Su forma de evaluar partirá de una idea clara que ha construido a lo largo de sus más de 20 años de carrera: “La música no solo se define por afinación o técnica, sino por la capacidad de conmover y mover fibras”. Dice en entrevista con EL COLOMBIANO que ese será su sello como jurado en esta nueva temporada del programa que este año regresa con un formato renovado.

“En mí pesa más que un cantante tenga una gran capacidad para conmover”, comenta a este medio. Peláez reconoce que la técnica vocal es importante, pero no decisiva. “Hoy en día la industria no es quien cante más o quien sea más afinado; eso dejó de ser así hace rato”, añade. Por eso, para él la autenticidad e historia que se transmite desde el escenario marcarán la diferencia, un enfoque que se pondrá a prueba a partir del próximo miércoles 18 de febrero, a las 8:00 p. m., cuando Caracol Televisión estrene la competencia, que ahora dejará de ser individual para apostar por el trabajo en grupo. En escena, cuatro artistas se unirán para formar una banda y enfrentar juntos las distintas etapas del programa, cuyo ganador recibirá 600 millones de pesos y un contrato para realizar una gira musical.

Peláez llega por primera vez al panel de jurados acompañado por Kike Santander y el peruano Gian Marco, en una mesa que combina experiencia, rigor técnico y sensibilidad. Para él, este nuevo rol implica un equilibrio constante: “Llega un momento en que también tengo que fijarme en la parte objetiva, ver cómo agarra el micrófono, la actitud con el público, si se integra o se queda quieto. Pero lo básico es que me conmueva su interpretación”. Su visión dialoga con debates recientes sobre la música popular y los géneros urbanos, donde la conexión emocional suele imponerse sobre el virtuosismo. Esto, dice Peláez, no lo ve como una pérdida sino como una expresión distinta. “Hay artistas de la nueva generación que mueven masas porque tienen una conexión única con su gente. Yo prefiero ser más artista, lo que se conoce como artista nicho, con una comunión sagrada con su público”, agrega.