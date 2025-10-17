x

Zentria, red hospitalaria con más de 14.000 colaboradores, abrió varias vacantes, ¿cómo aplicar?

La red de clínicas hospitalarias busca personal en el sector de salud. Estos son los roles que buscan.

    Zentria cuenta con 23 clínicas, 99 centros de atención primaria y 62 puntos de dispensación. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
17 de octubre de 2025
bookmark

Zentria, una de las redes hospitalarias más importantes del país con presencia en 26 de los 32 departamentos en el país, está en búsqueda de personal para engrosar su plantilla que actualmente ronda los 14.000 colaboradores.

“Zentria no solo transforma el acceso a los servicios médicos en Colombia, también se consolida como un empleador comprometido con el desarrollo de sus colaboradores y el fortalecimiento del sistema de salud”, resaltó la organización en la convocatoria.

Las ofertas disponibles van en torno a los sectores de salud, atención al cliente, ventas y demás.

Además, Zentria cuenta con 23 clínicas, 99 centros de atención primaria y 62 puntos de dispensación, articulando servicios clínicos, farmacéuticos y de acompañamiento terapéutico en un solo lugar.

Le puede interesar: ¿Busca ingresos extra? Bogotá, Cali y Medellín concentran más de 8.000 vacantes de medio tiempo

¿Por qué trabajar en Zentria?

A través de su campus virtual, la compañía ofrece más de 7.000 cursos en habilidades técnicas, blandas y de liderazgo, impulsando el conocimiento y el desarrollo del talento humano en salud.

Incluso, esta red integrada de servicios de salud cuenta con 2.700 camas hospitalarias y atiende a cerca de tres millones de colombianos a través de su unidad de atención primaria.

Ofertas de empleo más destacadas en Zentria

Auxiliar Contable / Activo Fijos - Soacha

Salario: 1.505.000.

Requisitos:

- Tiempo de experiencia: Mínima de un (1) año como auxiliar contable.

- Formación académica: Estudiante de Contaduría Pública mínimo quinto semestre y/o técnico en carreras administrativas

Condiciones laborales:

- Tipo de contrato: Fijo directamente con la compañía

- Horarios: Administrativos

- Lugar de trabajo: Soacha

Aplique aquí.

Auxiliar de facturación en salud - Chía

Salario a convenir.

Requisitos:

- Tiempo de experiencia: mínimo 6 meses de experiencia

- Formación académica: técnico en auxiliar administrativo o en salud.

Lea más: ¡Contratación inmediata! Empresas abren más de 9.000 vacantes en diversos roles y sectores del país

Principales funciones:

- Admisión del paciente desde urgencias y/o consulta externa

- Solicitud y tramite de autorizaciones de todas las entidades responsables de pago tanto para consulta externa, urgencias, hospitalización

- Recaudo de cuotas moderadoras y/o copagos de acuerdo con la norma vigente

- Facturación de servicios consulta externa, urgencias y hospitalización

- Conocimiento de manuales tarifarios iss y soat.

Postúlese acá.

Jefe de enfermeria - Chia

Salario a convenir.

Responsabilidades y requisitos:

- Experiencia: Mínimo seis meses en servicios de urgencias y hospitalización.

- Formación académica: Profesional de Enfermería.

- Inscripción en RETHUS.

- Tarjeta profesional.

- Cursos normativos vigentes según resolución 3100.

Envíe la hoja de vida.

Auxiliar de enfermeria - Chia

Salario a convenir.

Conozca también: Claro abrió convocatoria para formación técnica con prácticas y posibilidad de empleo en Bogotá

Requisitos y responsabilidades:

- Experiencia: Mínimo 1 año

- Formación: Técnico en Auxiliar de Enfermería.

- Inscripción en RETHUS.

- Tarjeta profesional.

- Cursos complementarios vigentes según resolución 3100.

Conozca más detalles.

