5 claves para entender lo que viene tras encuesta presidencial de Invamer

A seis meses de la primera vuelta presidencial de mayo de 2026, ya hay una “foto” que va aclarando el panorama electoral. Aunque no hay nada escrito y la historia dice que las cosas pueden cambiar, la encuesta de la firma Invamer, contratada por Noticias Caracol y Blu Radio, y publicada este domingo, marca el camino de los más opcionados para ocupar la Casa de Nariño; incluso produjo algunos movimientos en campañas, ya sea para ratificar lo que se está haciendo o corregir el rumbo. Desde que terminó la veda por la nueva ley de encuestas hace unos días había expectativa por esta medición. Ya no solo por la intención de voto para las elecciones presidenciales y los posibles escenarios de segunda vuelta, sino también por el examen al presidente Gustavo Petro.

La encuesta muestra que la aprobación al mandatario no cambia mucho (37,7 %) para noviembre de este año, pero introduce dos elementos que preocupan a la opinión pública. Primero, el deterioro del orden público y el fracaso de la paz total (ver punto 4), que se traduce en la pregunta: “¿Cree usted que el Estado y las fuerzas armadas han perdido el control de los territorios donde operan diferentes grupos armados?”. El 73,3 % dice que sí. Puede leer: “Estaba muy necio, tenía implosionado el proceso”: detalles inéditos de la ruptura entre el Centro Democrático y Miguel Uribe Londoño El segundo tema inquietante es la relación con Estados Unidos; para el 81,8 % de los encuestados es importante que su candidato tenga buenas relaciones con ese país. Todo lo contrario a lo que sucede con la política exterior petrista. Ante este panorama se creería que los candidatos que representen una continuidad del Gobierno les iría mal en las mediciones. Parece que no tanto. Porque la izquierda se está consolidando en su espectro ideológico con Iván Cepeda y según diversos analistas podría estar cerca a su techo electoral. O tal vez no.

1. Iván Cepeda se consolida en la izquierda, ¿Cuál es su techo?

Los espectros ideológicos, es decir desde la izquierda a la derecha pasando por el centro, casi siempre están delimitados en un margen de votación. Según la ciencia política, casi siempre en las democracias la izquierda “pura” tiene una base del 30 % del electorado, más o menos, y lo mismo la derecha “pura” con otro 30 %. Pero el 40 % restante es eso que se conoce como centro o los matices de centroizquierda y centroderecha. Ese porcentaje, como es evidente, termina siendo clave en una elección porque pone el peso sobre la balanza del candidato de izquierda o derecha. Lea aquí: Desaprobación de Petro llega al 56% y el 73% cree que el Estado perdió el control territorial frente a los criminales Con este contexto, podría decirse que con el casi 32 % que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, saca en la encuesta de Invamer ya estaría cercano a su techo electoral si se tiene en cuenta que de toda la medición (31 candidatos) el exsenador es la gran apuesta de la izquierda. En ese espectro solo le siguen Claudia López (centroizquierda, quizá) con 4.1 % y Camilo Romero con 1%. Los demás están por menos de ese porcentaje, incluyendo a Roy Barreras con 0.6 %. Entonces, Cepeda tiene la virtud de que está logrando reunir en su candidatura la unidad que no tiene el centro y mucho menos la derecha con una dispersión tan alta. Para que los lectores se hagan una idea: solo tres candidatos medidos (Cepeda, De la Espriella y Fajardo) tienen más porcentaje cada uno que el voto en blanco que marca 4.5 % y le sigue Miguel Uribe Londoño con 4.2 %. Sin embargo, que Cepeda lidere no significa necesariamente que sea el ganador, pues también encabeza la lista de los candidatos por los que los encuestados “nunca votarían” con el 23.9 %, seguido de Vicky Dávila con 12. 6 % y Abelardo y María Fernanda Cabal con un porcentaje similar cada uno: 12.2 % y 12.3 %, respectivamente. Lo anterior quiere decir que el centro (Fajardo) se cotiza, sin duda, pero también dado el contexto actual no tiene un puesto asegurado en segunda vuelta.

2. Petro mantiene desaprobación mientras crecen alertas por orden público

Otro de los puntos que trae la encuesta es la percepción alrededor del presidente a menos de un año de dejar la Casa de Nariño. Según Invamer, un 56,7 % de los encuestados desaprueba su gestión, frente a un 58 % que lo reprochaba en agosto pasado. Es decir, un repunte de apenas 1,3 %. En contraste, su aprobación pasó en tres meses del 37 % al 37,7 %, lo que indica que al menos uno de cada tres colombianos avala su gestión. Además, un 59,8 % –tres de cada cinco– considera que las cosas en el país van por mal camino, frente a un 34,4 % que opina que van por la senda correcta. Eso sí, la percepción alrededor del presidente choca con otra realidad: los líos del día a día de la gente.

De acuerdo con el sondeo, el orden público es hoy la principal preocupación de los colombianos. Entre agosto y noviembre el porcentaje de quienes llaman la atención por la inseguridad pasó del 32,8 % al 35,3 %. Le siguen desempleo y economía (19,2 %) y corrupción 11,8 %). Para Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho –organización que trabaja en pro de la separación de poderes y la ciudadanía democrática–, que el presidente mantenga su favorabilidad mientras se le disparan varios problemas se explica en su estrategia de hablarle únicamente a su electorado y no al 100 % del país. “Le habla a la porción del electorado que está de acuerdo con él y con un lenguaje que ya domina. El aparato de propaganda alrededor de RTVC, el uso de redes sociales, bodegas y otros experimentos le han servido para hablarle a ese 37 % y hacerle caso omiso al 60 % restante”, explica. Según Caro, ello explica que, aunque Petro le llega a sus bases, desconoce a otra porción del país que clama por soluciones en diferentes frentes.

3. ¿Por qué candidatos más famosos aún no despegan?

Si bien el sondeo refleja que desde ya hay claros favoritos, muestra también que, aun cuando algunos aspirantes le madrugaron a la campaña y cuentan con alto reconocimiento, no han logrado traducir esos atributos en votos. En el ramillete de candidatos que registran menos del 2 % de intención de voto figuran dirigentes del calibre de Juan Manuel Galán (1,6 %), Aníbal Gaviria (1,3 %), María Fernanda Cabal (1,1 %), Roy Barreras (0,6 %), David Luna (0,6 %) o Juan Daniel Oviedo (0,5 %). Llama la atención que en el listado hay figuras que le han apostado a la recolección de firmas –lo que organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) ha calificado como una forma de campaña anticipada–, así como excongresistas y exgobernantes. Incluso, la senadora Angélica Lozano acusó a Barreras de tener “vallas por todo el país, lo que viola de frente las reglas”. Lo cierto es que esta primera fotografía da pie a una inquietud de primer orden: ¿por qué no despegan estos candidatos? Para la profesora Eugénie Richard – experta en marketing político Y comunicación gubernamental–, no puede pasar por alto que el escenario aún es biche y hasta ahora comienza la divulgación de encuestas. Por ello, dice que “el panorama electoral aún no es claro y quienes puntean hoy se han aprovechado de la polarización que persiste”. En esa línea, insiste en que la campaña apenas está empezando y podría tener un impulso hasta después del 15 de enero. “Es diciembre y la gente está preocupada por el fútbol, la prima o las novenas”. Eso sí, la encuesta Invamer – agrega la catedrática de la Universidad Externado– podría ser una oportunidad para manejar mejor los tiempos de campaña y trabajar mejor la agenda. “No deben desgastarse antes de que empiece el interés ciudadano. Lo que pasó con Vicky Dávila es un ejemplo”, remata.

4. Fracaso de la “Paz Total”, otras preocupaciones y EE. UU.

El fracaso de la política de “paz total” también quedó reflejado en la encuesta. De los 3.800 encuestados, el 64.9 % cree que la “paz total” va por mal camino y un 28.5 % cree que va bien. Inquieta otra pregunta de la encuesta relacionada con ese ítem que es si la gente cree que las fuerzas armadas “está en capacidad de derrotar militarmente a la guerrilla”. De marzo de este año a noviembre, los encuestados que creen que no ha subido de 29 % a casi 33 % en la medición más reciente. Después del orden público, los otros problemas que tienen los colombianos, según la medición de Invamer, son el desempleo (19.2 %) y corrupción, necesidades básicas y otras problemáticas con porcentajes alrededor del 10 %. Hay dos preguntas relacionadas con política exterior que llaman la atención.

Primero, la de Estados Unidos pues para el 81.1 % de encuestados tener una buena relación de gobierno a gobierno con ese país es importante contrario a lo que piensa el 15 %. En segundo lugar, ante la pregunta “¿Cree usted que el presidente Gustavo Petro dedica más tiempo y energía al conflicto en Gaza que a los problemas internos del país?”, el resultado sí con el 62.3 % y no con el 31.1 %, los valores restantes, como en otros puntos corresponden al “no sabe, no responde”. Sin duda, el tema de seguridad será un gran tópico para construir una narrativa por parte de los candidatos, pero al mismo tiempo es un problema que se debe atacar de inmediato. Analistas coinciden en que no se puede reducir a más presencia policial y militar o al genérico de “invertir en tecnología”, sino que debe haber una política de fondo con medidas de choque.

5. De La Espriella no despega en segunda vuelta

Aunque aún faltan más de seis meses para la primera vuelta presidencial, la encuesta desde ya vaticina escenarios para la segunda vuelta. En esa línea, en caso de que quienes lleguen a la recta final de la competencia sean Cepeda y De la Espriella, el primero se impone con un 59,1 % sobre un 36,2 % que tendría el abogado. Inclusive, si se midiera con Sergio Fajardo (46,4 %), Cepeda (con un 48,9 %) también se impondría, aunque apenas lo aventajaría por 2,5 %. Finalmente, en un escenario entre Fajardo y De la Espriella, el primero ganaría con un considerable 51,7 % frente a un 38,9 %. Lea más: Mauricio Gómez Amín deja su aspiración presidencial y anuncia respaldo a Abelardo de la Espriella Eso sí, acá el voto en blanco jugaría un papel clave con el 9,4 % de los votos, lo que evidencia un dejo de indecisión. Y es que, como muestra de la polarización, un 50,2 % dice que votaría “por un candidato que esté en oposición al Gobierno Petro”, mientras que un 46,9 % por un candidato que esté a favor del Ejecutivo. De acuerdo con el profesor Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, aunque son una muestra, estos escenarios de segunda vuelta “a estas alturas del partido son muy hipotéticos y hay que tomarlos con mucha prudencia, pues no tienen la consistencia frente a los resultados de primera vuelta”. No obstante, destaca que la preferencia que comienza a tomar Cepeda se explica en su participación en la consulta interna y de aparecer como un candidato de un bloque cohesionado.“Eso lo favorece frente a otros que están muy divididos todavía y que están en una etapa de la campaña de pelea”.

Además, advierte que hoy De la Espriella parece un candidato muy de lado de la derecha, lo que hace que no logre conquistar aún a “sectores más moderados o de centro”. Por esta misma razón, Fajardo termina ganándole la contienda al jurista.

