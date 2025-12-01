5 claves para entender lo que viene tras encuesta presidencial de Invamer

A seis meses de la primera vuelta presidencial de mayo de 2026, ya hay una “foto” que va aclarando el panorama electoral. Aunque no hay nada escrito y la historia dice que las cosas pueden cambiar, la encuesta de la firma Invamer, contratada por Noticias Caracol y Blu Radio, y publicada este domingo, marca el camino de los más opcionados para ocupar la Casa de Nariño; incluso produjo algunos movimientos en campañas, ya sea para ratificar lo que se está haciendo o corregir el rumbo.
Desde que terminó la veda por la nueva ley de encuestas hace unos días había expectativa por esta medición. Ya no solo por la intención de voto para las elecciones presidenciales y los posibles escenarios de segunda vuelta, sino también por el examen al presidente Gustavo Petro.