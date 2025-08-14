Seven Seven abrió oportunidades de empleo en Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Ibagué y Cali

La marca de moda Seven Seven, conocida por su estilo joven, fresco y creativo, está en búsqueda de nuevos talentos para sumarse a su equipo en diferentes ciudades del país. Las ofertas de empleo están disponibles en áreas como bodega, logística y transporte; ventas; servicio al cliente y afines; y administración y oficina.
Seven Seven ofrece un entorno creativo, dinámico y con oportunidades de crecimiento dentro del sector retail. Si le apasiona la moda y busca un lugar donde pueda expresar su estilo, esta puede ser su oportunidad.
