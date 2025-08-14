x

Seven Seven abrió oportunidades de empleo en Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Ibagué y Cali

La marca de moda joven Seven Seven busca personal para áreas de ventas, logística, servicio al cliente y administración.

  Seven Seven contrata personal creativo y orientado al cliente para su equipo en Colombia. FOTO: Cortesía
    Seven Seven contrata personal creativo y orientado al cliente para su equipo en Colombia. FOTO: Cortesía
Johan García Blandón
Johan García Blandón
14 de agosto de 2025
bookmark

La marca de moda Seven Seven, conocida por su estilo joven, fresco y creativo, está en búsqueda de nuevos talentos para sumarse a su equipo en diferentes ciudades del país. Las ofertas de empleo están disponibles en áreas como bodega, logística y transporte; ventas; servicio al cliente y afines; y administración y oficina.

Seven Seven ofrece un entorno creativo, dinámico y con oportunidades de crecimiento dentro del sector retail. Si le apasiona la moda y busca un lugar donde pueda expresar su estilo, esta puede ser su oportunidad.

Una marca con sello creativo

Seven Seven nació en Colombia en 2011 como una propuesta inspirada en el arte, el diseño y las tendencias globales, bajo el lema “Crea tu propio estilo”. Con más de 90 tiendas en Colombia, Ecuador, Costa Rica y Panamá, la marca se ha consolidado como un referente en moda joven y ha fortalecido su identidad con colaboraciones especiales junto a talentos locales.

Ciudades con vacantes disponibles

Conoce las ofertas de empleo

Actualmente, la compañía busca personal para trabajar en:

- Medellín.

- Bogotá.

- Bucaramanga.

- Ibagué.

- Cali.

Los perfiles requeridos varían según el área, pero en general la empresa valora habilidades como orientación al cliente, proactividad, trabajo en equipo y afinidad con el mundo de la moda.

Vacantes más destacadas en Seven Seven

Asesor rotativo corner en Bogota

Salario: $ 1.300.000 a $ 1.600.000.

Requerimientos del puesto:

- Asesoría comercial y venta de productos .

-Encargado de brindar información y orientar a los clientes sobre las prendas y accesorios de la Tienda

-Debe tener habilidades para comunicarse de manera efectiva y persuasiva con los clientes para lograr ventas exitosas.

-Encargado de apoyar todas las funciones operativas del almacén, (caja, orden, limpieza y surtido del almacén y bodega)

Requisitos:

- Experiencia previa en posiciones de vendedor, asesor o promotor

- Habilidad para liderar y manejar personal.

- Excelente trato hacia el cliente.

- Dominio de herramientas ofimáticas.

Aplique aquí.

Auxiliar operativo (Bucaramanga)

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000.

Responsabilidades:

- Asesorar a nuestros clientes en la compra de prendas y colecciones.

- Construir relaciones sólidas y fidelizar clientes.

- Brindar información clara sobre los productos.

- Cumplir metas de venta propias.

Requisitos:

- Ser bachiller.

- Experiencia entre 6 meses y 1 año en ventas en marcas similares y servicio al cliente en punto de venta.

- Excelente actitud, pasión por la moda y gusto por trabajar en equipo.

- Disponibilidad para turnos rotativos.

Postúlese en este enlace.

Auxiliar operativo (Medellín)

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.600.000.

Responsabilidades:

- Recibir, surtir y organizar mercancía.

- Apoyar en caja, limpieza, orden y surtido.

- Realizar inventarios.

- Brindar una excelente atención al cliente.

Requisitos:

- Bachillerato terminado.

- Un año de experiencia en ventas, servicio al cliente o bodega.

- ¡Ganas de aprender y crecer!.

Envíe la hoja de vida.

Asesor de ventas sabatino (Medellín)

Salario: $ 1.300.000 a $ 1.700.000.

Requisitos:

El candidato ideal deberá cumplir con las siguientes habilidades:

- Ventas: debe tener experiencia previa en procesos comerciales, ejecución de estrategias de ventas, prospección de nuevos clientes, negociación y cierre de ventas.

Servicio al cliente: debe contar con habilidades para establecer relaciones sólidas con los clientes, atender sus necesidades y buscar su satisfacción con nuestros productos.

- Asesoría comercial: será el encargado de brindar información y orientar a los clientes sobre los productos que ofrecemos.

- Comunicación efectiva: debe tener habilidades para comunicarse de manera efectiva y persuasiva con los clientes para lograr ventas exitosas.

Además, el candidato deberá contar con los siguientes requisitos:

- Ser bachiller.

- Experiencia mínima de 6 meses a un año en ventas y servicio al cliente.

Conozca más detalles aquí.

¿Cómo aplicar a las vacantes de Seven Seven?

Las personas interesadas pueden postularse a través de la plataforma Magneto Empleos, donde encontrarán la lista completa de oportunidades, requisitos y el formulario de aplicación.

Para aplicar, siga estos pasos:

- Ingrese a Magneto Empleos – Seven Seven

- Busque “Seven Seven” en el buscador de empresas.

- Seleccione la vacante de su interés y lea con atención los requisitos.

- Regístrese o inicie sesión en la plataforma.

- Complete el formulario y cargue su hoja de vida actualizada.

