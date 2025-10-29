Trabajo para docentes con y sin experiencia: así pueden aplicar a más de 800 vacantes en el país

Es bien sabido que la educación sigue siendo un motor clave para el empleo en el país. Por ende, instituciones públicas y privadas están en búsqueda de nuevos talentos docentes, y la plataforma Magneto Empleos concentra actualmente más de 800 ofertas laborales para profesores de distintas áreas.
Las oportunidades están dirigidas a profesionales en idiomas, matemáticas, educación física y ciencias sociales, entre otros campos, reflejando la necesidad creciente de fortalecer los equipos académicos en colegios y academias del país.
