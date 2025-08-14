Trabajos para creadores de contenido y community managers: estos son los salarios que ofrecen

Si hay algo que pueda comprobar cómo cambia el mundo y la transformación de las dinámicas laborales son el tipo de profesiones que surgen: hoy en día, con el auge de las redes sociales, las empresas tienen una necesidad creciente por los community managers y creadores de contenido. En estos momentos hay más de 300 ofertas de empleo en el país para este tipo de perfiles que buscan traducir las audiencias en redes sociales en una buena comunicación, imagen corporativa y ganancias para las compañías, Las personas interesadas en acceder a estas ofertas solo deben estar inscritas en el portal de Magneto Empleos, tener su perfil actualizado y aplicar a la vacante que se ajuste a su perfil profesional. Le puede interesar: Más de 20.000 vacantes con contrato indefinido: requisitos y sectores con más ofertas

Ofertas de empleo más destacadas para creadores de contenido y comunnity managers

Creador de contenido Bilingüe (Bello, Antioquia)

Salario a convenir. Responsabilidades: - Crear editar y adaptar contenido original en español e inglés para diversos medios. - Colaborar en la conceptualización de piezas visuales con el equipo de diseño. - Investigar tendencias del mercado y mejores prácticas en marketing de contenidos. - Participar en la planificación y gestión de estrategias de contenido multicanal. - Apoyar en la creación y análisis de campañas de emailing. - Coordinar proyectos de contenido para marcas variadas. - Alinear la estrategia de contenido con objetivos comerciales y de marca. - Garantizar calidad y consistencia en todos los textos y piezas producidas. Requerimientos: - Profesional en Comunicación Social Periodismo Publicidad Marketing o afines. - Mínimo 1 año de experiencia en creación de contenido digital o corporativo. - Dominio del inglés nivel B2 o superior. - Experiencia en agencias de marketing o equipos de comunicación. - Capacidad para manejar múltiples proyectos simultáneamente. - Habilidades de redacción creativa y pensamiento estratégico. Aplique aquí.

Community Manager / Creador(a) de Contenido (Medellín y Valle de Aburrá)

Salario a convenir. Responsabilidades: - Gestionar y administrar redes sociales. - Crear contenido audiovisual atractivo. - Grabar editar y publicar contenido. - Analizar métricas para mejorar estrategias. - Colaborar con equipos creativos internos. - Desarrollar contenido innovador y original. - Participar en reuniones de planificación de contenido. Requerimientos: - Formación o experiencia en Comunicación Publicidad Marketing Digital o afines. - Manejo avanzado de Canva Adobe Illustrator Adobe Photoshop. - Habilidades en edición de video con CapCut Pro. - Uso de ChatGPT Pro u otras IA de apoyo. - Gestión de Instagram Facebook TikTok YouTube. - Capacidad para leer y analizar métricas de desempeño. - Excelente redacción ortografía y habilidades comunicativas. Postúlese acá.

Community Manager (Bogotá)

Salario: $ 2.400.000. Requisitos: - Profesional con tres años de experiencia en la gestión de redes sociales y estrategias de comunicación digital. Lea más: ¿Busca empleo? Davivienda abrió vacantes para asesores y practicantes en todo el país Responsabilidades: Creación de contenidos para Instagram, Facebook, LinkedIn y TikTok. • Conocimiento en pauta digital y estrategias SEO. • Desarrollo de contenidos adaptados a plataformas digitales. • Análisis de KPIs y métricas para optimización de resultados. • Manejo de herramientas como Metricool. • Conocimientos en diseño - Illustrator. Postúlese ahora mismo acá.

Estratega Digital y Creadora de Contenido (Medellín y Valle de Aburrá)

Salario a convenir. Responsabilidades: - Planificar y desarrollar la parrilla de contenido mensual para las redes de Nutrafit. - Grabar y producir videos creativos y de calidad para las redes sociales. - Actuar como talento frente a la cámara para conectar con la audiencia. - Mantenerse al día con las tendencias de redes sociales para generar contenido relevante. - Colaborar en el monitoreo del desempeño del contenido y ajustar estrategias. Lea más: Empresas están contratando con urgencia en Colombia: hay más de 70.000 vacantes y así puede postularse Requerimientos: - Experiencia demostrable en creación y gestión de contenido para redes sociales. - Habilidad para actuar y comunicar carismáticamente frente a la cámara. - Conocimiento básico de herramientas de edición de video como CapCut. - Proactividad y creatividad en un ambiente dinámico. Envíe la hoja de vida acá.

Generador de contenido (Santa Marta)