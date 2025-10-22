Trabajo desde casa: sectores de ventas, servicio al cliente e ingenierías tienen cientos de ofertas en esta modalidad, ¿cómo puede aplicar?

Trabajar desde casa ofrece muchos beneficios tanto para empleados como empresas, entre ellas está el tema de equilibrar la vida personal de la profesional, ante esto, ha crecido la adaptación de algunos sectores laborales por adoptar este tipo de esquemas. De hecho, por medio de Magneto Empleos hay más de 7.000 vacantes. De ese total, más de 6.300 son requeridos con urgencia y 3.900 son requeridos con urgencia. Le puede interesar: Autonomic Mind busca talento tecnológico en Colombia: vacantes disponibles y cómo aplicar

Sectores con más oferta de vacantes para trabajar desde casa

La mayoría de estas oportunidades se encuentran en los siguientes sectores: - Call center, telemercadeo y BPO. - Administración y oficina. - Recursos humanos. - Ingenierías. Lea más: Más de 1.000 empleos disponibles con contratos por prestación de servicios en Colombia

Ofertas de empleo desde casa más destacadas

Supernumeraria administrativa - Trabajo desde Casa

Salario: 2.100.000 a 2.800.000. Responsabilidades: - Apoyar las áreas administrativa contable y de recursos humanos. - Asistir al gerente general en tareas diarias. - Gestionar documentos y reportes administrativos. - Coordinar y participar en reuniones virtuales. - Mantener una comunicación efectiva y amable con el equipo. Requerimientos: - Estudios técnicos o tecnólogos en contabilidad. - Experiencia previa en roles administrativos. - Habilidad para trabajar de manera proactiva y dinámica. - Excelentes habilidades de comunicación. - Dominio del idioma francés (deseable). Aplique aquí.

Trabaja desde casa asesor call center

Salario: 1.423.500. Requisitos: - Contar con bachillerato (culminado). - No estar estudiando actualmente. - En caso de estar estudiando, debe ser bajo la modalidad virtual. - Disponibilidad para laborar lunes a domingo con día compensatorio. - Disponibilidad para trabajar en festivos si se requiere. - Habilidades en servicio al cliente y área comercial. Responsabilidades del cargo: - Brindar atención y servicio al cliente. - Gestionar procesos comerciales y de asesoría. - Asegurar una experiencia satisfactoria para el usuario. Postúlese acá.

Asesores comerciales/ Lunes a Sábado

Salario: 1.423.500. Responsabilidades: - Generar ofrecimientos telefónicos de productos y servicios - Realizar seguimiento y gestión de ventas para asegurar la satisfacción del cliente - Trabajar en equipo para alcanzar los objetivos comerciales establecidos Requerimientos: - Experiencia mínima de 4 meses como asesor de ventas en Call Center o ventas presenciales. - Habilidades comunicativas y persuasivas. - Orientación al logro de objetivos y resultados. - Capacidad de trabajo en equipo y adaptabilidad. - Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes y 2 sábados al mes. Envíe la hoja de vida.

¿Cómo aplicar a las oportunidades de empleo?