Trabajo desde casa: sectores de ventas, servicio al cliente e ingenierías tienen cientos de ofertas en esta modalidad, ¿cómo puede aplicar?

Más de 3.900 de esas oportunidades laborales son requeridas sin experiencia, con más de 6.300 que buscan ser cubiertas de forma inmediata.

  Estas ofertas están en el portal de Magneto Empleos, el cual posee alrededor de 190.000 vacantes más. FOTO: GETTY
    Estas ofertas están en el portal de Magneto Empleos, el cual posee alrededor de 190.000 vacantes más. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 6 horas
bookmark

Trabajar desde casa ofrece muchos beneficios tanto para empleados como empresas, entre ellas está el tema de equilibrar la vida personal de la profesional, ante esto, ha crecido la adaptación de algunos sectores laborales por adoptar este tipo de esquemas. De hecho, por medio de Magneto Empleos hay más de 7.000 vacantes.

De ese total, más de 6.300 son requeridos con urgencia y 3.900 son requeridos con urgencia.

Le puede interesar: Autonomic Mind busca talento tecnológico en Colombia: vacantes disponibles y cómo aplicar

Sectores con más oferta de vacantes para trabajar desde casa

Conoce las ofertas de empleo

La mayoría de estas oportunidades se encuentran en los siguientes sectores:

- Call center, telemercadeo y BPO.

- Administración y oficina.

- Recursos humanos.

- Ingenierías.

Lea más: Más de 1.000 empleos disponibles con contratos por prestación de servicios en Colombia

Ofertas de empleo desde casa más destacadas

Supernumeraria administrativa - Trabajo desde Casa

Salario: 2.100.000 a 2.800.000.

Responsabilidades:

- Apoyar las áreas administrativa contable y de recursos humanos.

- Asistir al gerente general en tareas diarias.

- Gestionar documentos y reportes administrativos.

- Coordinar y participar en reuniones virtuales.

- Mantener una comunicación efectiva y amable con el equipo.

Requerimientos:

- Estudios técnicos o tecnólogos en contabilidad.

- Experiencia previa en roles administrativos.

- Habilidad para trabajar de manera proactiva y dinámica.

- Excelentes habilidades de comunicación.

- Dominio del idioma francés (deseable).

Aplique aquí.

Trabaja desde casa asesor call center

Salario: 1.423.500.

Requisitos:

- Contar con bachillerato (culminado).

- No estar estudiando actualmente.

- En caso de estar estudiando, debe ser bajo la modalidad virtual.

- Disponibilidad para laborar lunes a domingo con día compensatorio.

- Disponibilidad para trabajar en festivos si se requiere.

- Habilidades en servicio al cliente y área comercial.

Responsabilidades del cargo:

- Brindar atención y servicio al cliente.

- Gestionar procesos comerciales y de asesoría.

- Asegurar una experiencia satisfactoria para el usuario.

Postúlese acá.

Asesores comerciales/ Lunes a Sábado

Salario: 1.423.500.

Responsabilidades:

- Generar ofrecimientos telefónicos de productos y servicios

- Realizar seguimiento y gestión de ventas para asegurar la satisfacción del cliente

- Trabajar en equipo para alcanzar los objetivos comerciales establecidos

Requerimientos:

- Experiencia mínima de 4 meses como asesor de ventas en Call Center o ventas presenciales.

- Habilidades comunicativas y persuasivas.

- Orientación al logro de objetivos y resultados.

- Capacidad de trabajo en equipo y adaptabilidad.

- Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes y 2 sábados al mes.

Envíe la hoja de vida.

¿Cómo aplicar a las oportunidades de empleo?

Conoce las ofertas de empleo

1. Ingrese a Magneto Empleos.

2. Dale clic al apartado de “crear cuenta” o si tiene ya una, inicie sesión.

3. Complete todos los datos solicitados en el perfil para tener mayores posibilidades de ser seleccionado.

4. Filtre las posibilidades de empleo en el buscador con las palabras claves “trabajo desde casa”.

5. Aplique a las ofertas que se ajusten a su perfil profesional.

Conozca también: Homecenter, Ara y Patprimo buscan personal para trabajar medio tiempo en Colombia

Economía
Empleo
Trabajo
ofertas de empleo
Empleo
Vacantes
Magneto Empleos
Colombia
Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
