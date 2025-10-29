Pese a incertidumbre, el 76% de los trabajadores cree que la inteligencia artificial está generando más empleos

Muchos se pregunta y se preocupan a la vez sobre si la inteligencia artificial desplazará su empleo. El panorama es incierto, mientras en Amazon esta semana anunciaron un recorte de 14 millones de puestos de trabajo por la IA, la reciente encuesta La humanidad en el trabajo: cómo prosperar en la era de la inteligencia artificial, elaborada por el Grupo Adecco destacó que tres de cada cuatro empleados (76%) creen que la inteligencia artificial está creando más puestos de trabajo, mientras que el 70% considera que los roles laborales están evolucionando con su llegada. Solo un 23% teme un desplazamiento laboral.
Uno de los hallazgos más importantes es que los trabajadores con un propósito claro se sienten más motivados y comprometidos. El 99% de quienes encuentran sentido en su labor planea permanecer en su empleo durante el próximo año, frente a solo el 53% de quienes no lo tienen.