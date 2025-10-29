Pese a incertidumbre, el 76% de los trabajadores cree que la inteligencia artificial está generando más empleos

Muchos se pregunta y se preocupan a la vez sobre si la inteligencia artificial desplazará su empleo. El panorama es incierto, mientras en Amazon esta semana anunciaron un recorte de 14 millones de puestos de trabajo por la IA, la reciente encuesta La humanidad en el trabajo: cómo prosperar en la era de la inteligencia artificial, elaborada por el Grupo Adecco destacó que tres de cada cuatro empleados (76%) creen que la inteligencia artificial está creando más puestos de trabajo, mientras que el 70% considera que los roles laborales están evolucionando con su llegada. Solo un 23% teme un desplazamiento laboral. Uno de los hallazgos más importantes es que los trabajadores con un propósito claro se sienten más motivados y comprometidos. El 99% de quienes encuentran sentido en su labor planea permanecer en su empleo durante el próximo año, frente a solo el 53% de quienes no lo tienen.

El estudio también muestra que entender cómo la IA influye en el trabajo diario fortalece ese sentido de propósito. Las empresas que comunican de forma transparente su estrategia tecnológica logran empleados más resilientes y abiertos al cambio. Además, el grupo de los llamados "trabajadores preparados para el futuro" (future-ready workers) pasó del 11% en 2023 al 37% en 2024. Este perfil combina adaptabilidad, aprendizaje continuo y uso ético de la tecnología, integrando la IA en su desarrollo profesional.

Productividad con sentido humano

Aunque la automatización está ayudando a los trabajadores a ahorrar hasta dos horas diarias, muchos aún no utilizan ese tiempo para innovar o formarse. Solo el 36% dice poder medir con claridad el impacto de su trabajo. En contraste, los empleados "future-ready" tienen 12% más probabilidad de tomar control de su aprendizaje y avanzar estratégicamente. Adecco subraya que ofrecer programas de formación continua, objetivos claros y métricas de desempeño fortalece la motivación y la retención del talento, convirtiéndose en una ventaja competitiva.

La conexión humana, el pilar del cambio