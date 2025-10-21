¿Podría estar en riesgo de ser despedido? Estas son las señales y cómo anticiparse

El mercado laboral ya no ofrece la estabilidad de antes. La inteligencia artificial, la automatización y la velocidad de cambio de los entornos empresariales están transformando las reglas del juego. Hoy día, incluso los trabajadores con buen desempeño pueden ver amenazada su permanencia. Detectar las señales a tiempo puede marcar la diferencia entre ser sorprendido por un despido o anticiparse con estrategia.
Según el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, el 39 % de las habilidades esenciales de los empleados cambiarán de aquí a 2030. Los efectos ya se sienten: PwC anunció recortes de 1.500 puestos en Estados Unidos y una reducción significativa en la contratación de profesionales junior para 2028.
En Brasil, Accenture despidió a 11.000 personas, según reportó la revista Exame. El mensaje es claro: el entorno VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo) y BANI (frágil, ansioso, no lineal e incomprensible) exige a los profesionales ser más adaptables que nunca.
