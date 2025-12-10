Peligroso disidente de las Farc se escapó de la cárcel de Itagüí: ¿cómo burló los controles?

Una nueva polémica rodea a la Cárcel de Itagüí, luego de que se diera a conocer la fuga de Darío Arcadio Zapata Mazo, conocido con el alias de El Zorro o El Flaco, un disidente de las Farc, capturado en Valdivia y condenado a más de 30 años de prisión por secuestro extorsivo, desaparición forzada, extorsión y concierto para delinquir.
El hecho se reportó el lunes, 8 de diciembre, donde según confirmo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario a EL COLOMBIANO, este hombre, que se encontraba en el pabellón 2, se “descolgó” o dejó caer por la parte trasera del penal con una sabana o tela, con la cual burló los controles del lugar.
Le puede interesar: Petro dice que acusará a ‘Iván Mordisco’ ante la Corte Penal Internacional tras ataque en el Cauca
La denuncia fue dada a conocer por la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien afirmó que la fuga se dio en medio de una fiesta al interior del centro penitenciario.