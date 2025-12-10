Peligroso disidente de las Farc se escapó de la cárcel de Itagüí: ¿cómo burló los controles?

Una nueva polémica rodea a la Cárcel de Itagüí, luego de que se diera a conocer la fuga de Darío Arcadio Zapata Mazo, conocido con el alias de El Zorro o El Flaco, un disidente de las Farc, capturado en Valdivia y condenado a más de 30 años de prisión por secuestro extorsivo, desaparición forzada, extorsión y concierto para delinquir. El hecho se reportó el lunes, 8 de diciembre, donde según confirmo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario a EL COLOMBIANO, este hombre, que se encontraba en el pabellón 2, se “descolgó” o dejó caer por la parte trasera del penal con una sabana o tela, con la cual burló los controles del lugar. Le puede interesar: Petro dice que acusará a ‘Iván Mordisco’ ante la Corte Penal Internacional tras ataque en el Cauca La denuncia fue dada a conocer por la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien afirmó que la fuga se dio en medio de una fiesta al interior del centro penitenciario.

“Mientras los cabecillas de las estructuras criminales estaban haciendo marranadas, prendiendo velitas, licor y música, aprovechó para fugarse Darío Arcadio Zapata, conocido con el alias de El Zorro, un cabecilla de las disidencias de las Farc que operan en Antioquia. Las fuentes que tengo en la cárcel de máxima seguridad me han contado que allá no se hacen los conteos de las personas privadas de la libertad, que allá no existen los controles”, señaló la concejala.

Le puede interesar: Preso se voló de la cárcel La Picota haciendo un ‘cambiazo’ durante una visita: así fue la fuga El hecho generó una fuerte ola de críticas debido a que esta no sería la primera fuga que se reporta en un centro penitenciario del país. “Ha habido una cantidad de fugas en diferentes establecimientos penitenciarios y carcelarios a lo largo y ancho del territorio nacional y pareciera ser que eso se está quedando en el aire. Hay una problemática fuerte entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. No sé si es que el Inpec tiene un déficit de guardianes y si así es, quien debería estar solucionando eso es la USPEC”, expresó Jorge Carmona, defensor de derechos humanos y de la población penitenciaria. Lea más: MinJusticia solicitó rastreo de cuentas de personal del Inpec tras la fuga de un preso que hizo ‘cambiazo’ con un visitante Tras confirmarse la fuga, el Inpec, en articulación con la Policía y la Fiscalía, activaron los protocolos de búsqueda para recapturar al fugitivo. Por el momento, el hecho es motivo de investigación; sin embargo, fuentes cercanas a la concejala Carrasquilla, indicaron que este interno tenía previsto fugarse desde hace días, esto a raíz de una notificación que recibió por una nueva imputación por ocho asesinatos que cometió.

Bloque de preguntas y respuestas