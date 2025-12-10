x

Petro nombró a Armando Benedetti ministro de Ambiente ad hoc; ¿qué temas asumirá?

El ministro del Interior tendrá a su cargo tres temas que están bajo la batuta de la cartera de Ambiente. Le contamos cuáles son.

  • El decreto que nombró al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la otra cartera se firmó el pasado 5 de diciembre. FOTO COLPRENSA
    El decreto que nombró al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la otra cartera se firmó el pasado 5 de diciembre. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1324 que nombró un ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible ad hoc. El documento expedido el pasado 5 de diciembre fijó en ese cargo al actual ministro del Interior, Armando Benedetti.

Le puede interesar: Esposa de Benedetti reveló cómo el ministro reclama su sueldo tras quedarse sin tarjetas por estar en la Lista Clinton.

Según el decreto, Benedetti estará en ese cargo para tres temas específicos. Tendrá que presidir las sesiones del Consejo Técnico Consultivo y suscribir el Concepto Técnico para el proyecto hidroeléctrico El Quimbo y el proyecto minero El Alacrán.

Así mismo, tendrá que decidir los impedimentos y recusaciones respecto de la directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), mientras Irene Vélez funja en ese cargo al tiempo que es ministra de Ambiente.

InfogrÃ¡fico
Petro nombró a Armando Benedetti ministro de Ambiente <i>ad hoc</i>; ¿qué temas asumirá?

Finalmente, presidirá las sesiones del Consejo Técnico Consultivo y suscribirá el Concepto Técnico “en todos los casos futuros en los que como directora de la Anla lo convoque en desarrollo de los procesos de licenciamiento ambiental; mientas subsista la situación en la que la doctora Irene Vélez funja simultáneamente” como ministra y directora de la Agencia.

Benedetti, como es costumbre, ha estado en medio de discusiones coyunturales y polémicas en las últimas semanas.

A principios de mes se aventuró a decir que el aumento del salario mínimo para 2026 sería del 11 %. Algo que provocó el rechazo de los gremios, pues sus declaraciones convertían la mesa de concertación del salario en una mera discusión de trámite.

Además: La pista de bienes de cercanos a Benedetti en el exterior y otros secretos en De Buena Fuente

“Se va a molestar mi amigo y ministro Sanguino, pero no hablaré como ministro ni como colega de él. Hablaré como una persona que siempre ha sido amiga de la clase trabajadora. Yo creo que el salario mínimo debe estar en dos dígitos”, expresó en un video publicado en sus redes sociales.

Así mismo, estuvo en boca del mundo político cuando anunció en sus redes sociales que Sura le había cancelado la póliza de medicina prepagada que tenía él y su familia y que Colsantias supuestamente no los quería afiliar.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

