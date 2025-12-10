Petro nombró a Armando Benedetti ministro de Ambiente ad hoc; ¿qué temas asumirá?

El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1324 que nombró un ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible ad hoc. El documento expedido el pasado 5 de diciembre fijó en ese cargo al actual ministro del Interior, Armando Benedetti.
Según el decreto, Benedetti estará en ese cargo para tres temas específicos. Tendrá que presidir las sesiones del Consejo Técnico Consultivo y suscribir el Concepto Técnico para el proyecto hidroeléctrico El Quimbo y el proyecto minero El Alacrán.