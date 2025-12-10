x

Fiscal Camargo le responde a Petro: “La Fiscalía no está instituida para prestarle apoyo al Gobierno”

Este pronunciamiento se dio luego de que el presidente afirmara que la fiscal debería “estar preocupada” por una posible inclusión de ella a la lista de la Ofac.

  Su pronunciamiento se da luego de unos señalamientos del presidente Gustavo Petro que asegura que la fiscal debería de estar "preocupada" por su inclusión en la Lista Clinton. Foto: Colprensa.
    Su pronunciamiento se da luego de unos señalamientos del presidente Gustavo Petro que asegura que la fiscal debería de estar “preocupada” por su inclusión en la Lista Clinton. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, respondió a un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en el que afirmó que ella estaría “preocupada por su inclusión a la Lista Clinton”. Camargo dijo que “no es un trino comedido y no entiendo en qué se basa, yo no tengo preocupaciones como las que menciona el presidente”.

Además, aseguró que “la Fiscalía no está instituida para prestar apoyo al Gobierno nacional, nosotros, por supuesto, mantenemos una relación armónica con todas las ramas del poder público y trabajamos colaborativamente con ellas cuando se demanda nuestra intervención”.

En ese trino, el presidente Gustavo Petro defendió nuevamente su política de negociación con grupos armados y, en el camino, lanzó esta acusación directa contra la fiscal general Luz Adriana Camargo. Aseguró que su despacho “ha perdido su apoyo” y arremetió contra ella diciendo que esto ha pasado porque la fiscal anda preocupada por su inclusión a la lista de la Ofac.

“Hemos perdido apoyo de la fiscal general, preocupada por su inclusión a la lista Clinton, cuando debe avanzar en la solución socio jurídica del conflicto armado en varias regiones. La paz siempre es el objetivo. Hablar humaniza cualquier conflicto”, escribió el presidente Petro.

A ello, Camargo aseguró que: “La única preocupación que yo tengo con las autoridades norteamericanas es presentar un trabajo de calidad respecto de la persecución de crímenes trasnacionales que es lo que hemos venido haciendo de manera muy juiciosa y ordenada (...) Me parece que no es un trino comedido y no entiendo en qué se basa, yo no tengo preocupaciones como las que menciona el presidente”.

Investigación de los archivos de ‘Calarcá’

La fiscal también dijo que el ente de control avanza en las investigaciones sobre las revelaciones que dejó el reportaje de Noticias Caracol. Camargo dijo que se realizaron tres inspecciones y que la línea de investigación en este momento se enfoca en “los fenómenos de cooptación y de tráfico de armas”. Además, confirmó que esta indagación parte de un proceso que cuenta con cinco líneas de recolección de información priorizadas hasta el momento.

Uno de los puntos más sensibles de la investigación, que confirmó la fiscal, es la apertura de una nueva línea investigativa relacionada con desplazamiento forzado y reclutamiento de menores.

“Iniciamos una línea nueva que tiene que ver precisamente con desplazamiento forzado y con reclutamiento de menores. Es una investigación compleja que yo espero que podamos dar resultados en muy breve tiempo, porque sabemos que tenemos un compromiso con la ciudadanía y con la sociedad”, afirmó.

De acuerdo con la funcionaria, durante el análisis del material incautado, se ha encontrado información en los dispositivos “que da cuenta de hojas de vida de menores de edad que aparentemente serían objeto de reclutamiento ilícito por parte de estas disidencias”.

Aclaró que, por ahora, no hay resultados definitivos. “Yo no tengo en este momento, no tengo resultados concretos de la diligencia porque recién se acabó de realizar.”, aseguró Camargo al finalizar su intervención.

