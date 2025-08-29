Estos son los sectores con más oportunidades de empleo en Colombia; ¿cómo aplicar a una vacante?

Encontrar trabajo en Colombia es más viable en ciertos sectores que hoy concentran la mayor demanda de talento. De acuerdo con el portal Magneto Empleos, actualmente hay más de 122.000 ofertas activas, principalmente en áreas de servicio al cliente, ventas y administración. Estos sectores se han convertido en las puertas de entrada más frecuentes al mercado laboral.
Al mismo tiempo, las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) confirman que para julio de 2025 la tasa de desempleo se ubicó en 8,8 %, con ramas de actividad como alojamiento, servicios de comida, transporte y almacenamiento aportando el mayor número de nuevos ocupados.
