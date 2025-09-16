LCN Idiomas tiene oportunidades laborales en Medellín para áreas de administración y ventas

LCN Idiomas, una reconocida academia de enseñanza de lenguas extranjeras, tiene 27 ofertas laborales activas en el Valle de Aburrá para fortalecer sus áreas de Administración y oficina y Ventas, dos de los sectores con mayor demanda en el mercado laboral colombiano.
Esta academia, fundada en 2011 como Language Centers Network S.A.S., ha consolidado su presencia en Antioquia como una de las instituciones líderes en formación de inglés, francés y español para extranjeros.
