x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¡Aproveche! Intelcia tiene más de 1.000 ofertas de empleo en Bogotá: ¿cómo postularse?

La multinacional del sector BPO busca talento en áreas como call center, ventas, servicio al cliente y administración. Conozca el paso a paso para aplicar.

  • Trabajadores de Intelcia en áreas de call center, ventas y atención al cliente. FOTO: GETTY
    Trabajadores de Intelcia en áreas de call center, ventas y atención al cliente. FOTO: GETTY
  • Equipo de Intelcia en Colombia, parte de los más de 40.000 colaboradores a nivel global. FOTO: GETTY
    Equipo de Intelcia en Colombia, parte de los más de 40.000 colaboradores a nivel global. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 12 horas
bookmark

Intelcia, una de las compañías líderes en el sector de BPO, call center y telemercadeo, anunció la apertura de más de 1.000 vacantes laborales para trabajar en Bogotá y municipios aledaños. La multinacional, con presencia en África, Europa y América, busca atraer talento en áreas clave como ventas, servicio al cliente, administración y oficina.

Esta compañía cuenta con más de 40.000 colaboradores en todo el mundo, impulsada por la innovación, la tecnología y las personas. Si busca una oportunidad para crecer profesionalmente en un entorno dinámico y retador, estas ofertas representan una puerta abierta al desarrollo.

Le puede interesar: Medellín acogerá Empleo Fest con más de 150 empresas invitadas y 10.000 vacantes en Medellín, ¿cómo inscribirse?

Sectores con mayor demanda de personal

Conoce las ofertas de empleo
Equipo de Intelcia en Colombia, parte de los más de 40.000 colaboradores a nivel global. FOTO: GETTY
Equipo de Intelcia en Colombia, parte de los más de 40.000 colaboradores a nivel global. FOTO: GETTY

Las ofertas se concentran principalmente en:

1- Call center, telemercadeo y BPO: cargos enfocados en atención de clientes, soporte y ventas telefónicas.

2- Ventas: perfiles comerciales con habilidades de negociación y cierre de ventas.

3- Servicio al cliente y afines: puestos para la gestión y resolución de solicitudes de usuarios.

4- Administración y oficina: roles de apoyo operativo y administrativo.

Intelcia se caracteriza por ofrecer un ambiente laboral que promueve el crecimiento profesional, el aprendizaje continuo y la innovación. “Creemos que cuidar a nuestra gente es la clave para liberar todo su potencial. Aquí cada voz se escucha, cada idea cuenta y cada talento encuentra su lugar para crecer”, destaca la compañía en su lading de Magneto.

Lea más: Seven Seven abrió oportunidades de empleo en Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Ibagué y Cali

Ofertas de empleo más destacadas en Intelcia

Conoce las ofertas de empleo

Asesor de Cobros en Call Center

Salario: $ 1.423.500.

Responsabilidades:

- Realizar gestiones de cobro a clientes con deudas vencidas.

- Negociar y establecer acuerdos de pago.

- Mantener la información actualizada de cada gestión realizada.

- Brindar un servicio al cliente excepcional.

Requerimientos:

- Mínimo 6 meses de experiencia en cobros de cartera.

- Habilidades de comunicación excepcionales.

- Capacidad para trabajar bajo presión.

- Fuerte orientación al cliente.

- Disponibilidad para trabajar de lunes a sábados 44 horas semanales.

Aplique aquí.

Experto en migración linea española

Salario: $ 1.423.500 a $ 3.200.000.

Responsabilidades:

- Atender y asesorar a los clientes de forma telefónica sobre nuestros productos y servicios.

- Realizar seguimiento y gestión de ventas asegurando la satisfacción del cliente.

- Cerrar ventas directamente con los clientes por línea inbound.

- Trabajar en equipo para alcanzar los objetivos comerciales establecidos.

Requerimientos:

- Experiencia mínima de 6 meses como asesor de ventas en call center.

- Habilidad para el cierre de ventas directas.

- Disponibilidad para trabajar de madrugada de lunes a viernes y dos sábados al mes.

- Jornada de 46 horas semanales.

- Educación mínima de Bachillerato completo.

Postúlese acá.

Agente De Ventas Call Center Madrugada

Salario: $ 1.423.500.

Responsabilidades:

- Generar ofertas de productos y servicios vía telefónica.

- Realizar seguimiento de ventas y asegurar satisfacción del cliente.

- Trabajar en equipo para cumplir y superar objetivos comerciales.

Requerimientos:

- Experiencia de 6 meses como asesor de ventas en Call Center.

- Capacidad para realizar cierres de ventas exitosos.

- Habilidad para manejar ventas en frío y objeciones.

- Excelentes habilidades de negociación.

- Disponibilidad para trabajar de Lunes a Viernes 40 horas semanales.

Envíe la hoja de vida acá.

Asesor de Seguros – SAC

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.600.000.

Responsabilidades:

- Atender llamadas telefónicas para el portafolio de HDI SEGUROS

- Asegurar la satisfacción del cliente con atención cálida y profesional

- Resolver consultas y problemas de manera efectiva

- Mantener actualizada la información del cliente en el sistema

- Colaborar con el equipo para mejorar la experiencia del cliente

Requerimientos:

- Bachillerato completo.

- Seis meses de experiencia en call center preferiblemente en seguros o sector financiero.

- Habilidades comunicativas y escucha activa.

- Orientación a resultados efectivos.

- Capacidad de trabajo en equipo y flexibilidad.

Conozca más detalles aquí.

¿Cómo postularse a las vacantes de Intelcia?

El proceso de aplicación es 100% virtual y se realiza a través de Magneto Empleos siguiendo estos pasos:

1- Ingrese a la página oficial de Intelcia en Magneto Empleos.

2- Revise la lista completa de vacantes y filtre por ciudad o área de interés.

3- Seleccione la oferta que más se ajuste a su perfil y haga clic en “Postularme”.

4- Cree una cuenta o inicie sesión en Magneto para completar el registro.

5- Adjunte su hoja de vida y confirme su postulación.

Conozca también: Más de 20.000 vacantes con contrato indefinido: requisitos y sectores con más ofertas

Temas recomendados

Economía
Empleo
Trabajo
ofertas de empleo
Vacantes
Hoja de vida
Colombia
Bogotá
Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida