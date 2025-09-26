Sapiencia abrió 3.500 cupos gratuitos en IA, robótica y creatividad; pasos para inscribirse

La Alcaldía de Medellín, a través de la Agencia Sapiencia, dio a conocer la convocatoria del programa EstudIA con 3.500 cupos gratuitos en 54 cursos sobre habilidades digitales y creativas. Los interesados podrán postularse hasta el próximo 3 de octubre y acceder a formación en niveles inicial, intermedio y avanzado. La estrategia busca fortalecer el talento ciudadano en áreas clave para la economía digital, cultural y creativa. Bajo modalidad combinada: presencial, sincrónica y asincrónica. Cada curso tendrá una duración de 318 horas, con 190 horas teóricas y 128 prácticas, con el objetivo de integrar el aprendizaje académico con el desarrollo de competencias aplicadas. Le puede interesar: OEA entregará 1.500 becas de maestría en Medellín para formación en IA, big data y energías limpias

Áreas de formación de los cursos ofertados por Sapiencia

Sapiencia lidera la formación en industrias digitales y creativas para consolidar a Medellín como referente en la economía del conocimiento. FOTO: Cortesía Sapiencia

Los programas disponibles abarcan tanto habilidades tecnológicas como artísticas y empresariales. En el componente digital, se incluyen cursos como: - E-commerce para emprendedores. - Marketing digital con inteligencia artificial para pymes. - Internet de las Cosas y Robótica. - Animación 3D y Realidad Virtual y Aumentada. - Desarrollo de aplicaciones modernas con Kotlin. - Programación web. En paralelo, se ofrecen opciones para las industrias culturales y creativas, entre ellas: - Diseño y branding para la Cuarta Revolución Industrial - Estilismo de moda para industrias creativas - Maquillaje, fotografía y producción de eventos culturales Según Salomón Cruz Zirene, director general de Sapiencia "con el programa EstudIA estamos generando un ecosistema que conecta a los ciudadanos con las competencias más demandadas de la Cuarta Revolución Industrial. Estos cursos no son solo espacios de aprendizaje, sino rutas estratégicas para impulsar el empleo, el emprendimiento y el desarrollo de Medellín".

¿Quiénes pueden postularse a EstudIA 2025?

La convocatoria está abierta para ciudadanos que cumplan las siguientes condiciones: - Haber cursado mínimo hasta noveno grado de educación básica secundaria. - Ser nacidos en Medellín o demostrar residencia en la ciudad durante al menos un año. - No haber sido beneficiarios en convocatorias anteriores, salvo quienes busquen completar su ruta formativa. Los aspirantes deberán presentar: - Copia del documento de identidad. - Factura de servicios públicos para validar residencia. - Certificado académico (acta de grado, noveno aprobado o CLEI 4). Quienes hayan participado en programas previos de Sapiencia como Talento Especializado y Vision4rios entre 2020 y 2024 podrán continuar su formación en esta convocatoria.

Plazos y proceso de inscripción