Sapiencia abrió 3.500 cupos gratuitos en IA, robótica y creatividad; pasos para inscribirse

Hasta el 3 de octubre estará abierta la convocatoria EstudIA en Medellín, con 3.500 cupos gratuitos en 54 cursos.

  El programa EstudIA combina innovación digital y creatividad cultural en una oferta de formación gratuita para 3.500 ciudadanos. FOTO: Cortesía Sapiencia
    El programa EstudIA combina innovación digital y creatividad cultural en una oferta de formación gratuita para 3.500 ciudadanos. FOTO: Cortesía Sapiencia
  Sapiencia lidera la formación en industrias digitales y creativas para consolidar a Medellín como referente en la economía del conocimiento. FOTO: Cortesía Sapiencia
    Sapiencia lidera la formación en industrias digitales y creativas para consolidar a Medellín como referente en la economía del conocimiento. FOTO: Cortesía Sapiencia
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 10 horas
La Alcaldía de Medellín, a través de la Agencia Sapiencia, dio a conocer la convocatoria del programa EstudIA con 3.500 cupos gratuitos en 54 cursos sobre habilidades digitales y creativas. Los interesados podrán postularse hasta el próximo 3 de octubre y acceder a formación en niveles inicial, intermedio y avanzado.

La estrategia busca fortalecer el talento ciudadano en áreas clave para la economía digital, cultural y creativa. Bajo modalidad combinada: presencial, sincrónica y asincrónica.

Cada curso tendrá una duración de 318 horas, con 190 horas teóricas y 128 prácticas, con el objetivo de integrar el aprendizaje académico con el desarrollo de competencias aplicadas.

Le puede interesar: OEA entregará 1.500 becas de maestría en Medellín para formación en IA, big data y energías limpias

Áreas de formación de los cursos ofertados por Sapiencia

Sapiencia lidera la formación en industrias digitales y creativas para consolidar a Medellín como referente en la economía del conocimiento. FOTO: Cortesía Sapiencia
Sapiencia lidera la formación en industrias digitales y creativas para consolidar a Medellín como referente en la economía del conocimiento. FOTO: Cortesía Sapiencia

Los programas disponibles abarcan tanto habilidades tecnológicas como artísticas y empresariales. En el componente digital, se incluyen cursos como:

- E-commerce para emprendedores.

- Marketing digital con inteligencia artificial para pymes.

- Internet de las Cosas y Robótica.

- Animación 3D y Realidad Virtual y Aumentada.

- Desarrollo de aplicaciones modernas con Kotlin.

- Programación web.

En paralelo, se ofrecen opciones para las industrias culturales y creativas, entre ellas:

- Diseño y branding para la Cuarta Revolución Industrial

- Estilismo de moda para industrias creativas

- Maquillaje, fotografía y producción de eventos culturales

Según Salomón Cruz Zirene, director general de Sapiencia “con el programa EstudIA estamos generando un ecosistema que conecta a los ciudadanos con las competencias más demandadas de la Cuarta Revolución Industrial. Estos cursos no son solo espacios de aprendizaje, sino rutas estratégicas para impulsar el empleo, el emprendimiento y el desarrollo de Medellín”.

Lea más: Colombia necesita más talento en inteligencia artificial: abren curso gratuito con 2.000 cupos

¿Quiénes pueden postularse a EstudIA 2025?

La convocatoria está abierta para ciudadanos que cumplan las siguientes condiciones:

- Haber cursado mínimo hasta noveno grado de educación básica secundaria.

- Ser nacidos en Medellín o demostrar residencia en la ciudad durante al menos un año.

- No haber sido beneficiarios en convocatorias anteriores, salvo quienes busquen completar su ruta formativa.

Los aspirantes deberán presentar:

- Copia del documento de identidad.

- Factura de servicios públicos para validar residencia.

- Certificado académico (acta de grado, noveno aprobado o CLEI 4).

Quienes hayan participado en programas previos de Sapiencia como Talento Especializado y Vision4rios entre 2020 y 2024 podrán continuar su formación en esta convocatoria.

Conozca también: ¿Cómo inscribirse a un curso corto del Sena y mejorar su perfil laboral en 2025?

Plazos y proceso de inscripción

Las inscripciones estarán abiertas desde el jueves 25 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre en el portal www.sapiencia.gov.co. La lista oficial de seleccionados se publicará el 8 de octubre.

