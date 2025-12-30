x

El conmovedor mensaje de la esposa de Michael Schumacher tras 12 años de su accidente

A más de una década de su accidente, la familia de Michael mantiene su privacidad. Su esposa, Corinna, conmovió al público al afirmar que, aunque “diferente”, el expiloto sigue luchando con una fortaleza admirable.

  • Michael Schumacher logró siete títulos mundiales de F-1, certamen en el que tuvo un gran rivalidad deportiva con el colombiano Juan Pablo Montoya. FOTO: Getty
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 11 horas
Es poca la información sobre Michael Schumacher desde que se accidentó el 29 de diciembre de 2013 en la estación de esquí en Meribel, Francia, y que le provocó una grave lesión cerebral.

Desde ese día, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 no ha sido visto en público.

Schumacher sufrió un traumatismo craneal, pasó más de seis meses en coma inducido y desde entonces recibe tratamiento en su domicilio en Suiza.

Doce años después, en la red social X y desde la cuenta de fan de Michael autorizada por la familia Schumacher, la esposa del reconocido piloto, Corinna, compartió un sentido mensaje que conmovió a los seguidores del alemán, quien tiene ahora 56 años de edad.

“Extraño a Michael todos los días. Pero no soy solo yo quien lo extraña: son los niños, la familia, su padre, todos los que lo rodean”, comenzó diciendo Corinna, quien tuvo dos hijos con Michael: Gina-Maria, ya con 28 años, y Mick, de 26, y que siguió los pasos de su padre en el automovilismo, actuando en la Fórmula 1 con el equipo Haas entre 2021 y 2022, y quien correrá en la IndyCar en 2026.

“Todos extrañan a Michael, pero Michael está aquí; diferente, pero aquí. Sigue demostrándome lo fuerte que es cada día. Corinna”. Agregó la esposa del piloto.

Lea: Se revelaron detalles sobre salud de Michael Schumacher que ilusionan a sus seguidores, ¿de qué se trata?

En octubre pasado, tras una publicación del periodista francés Stéfan L’Hermitt, del diario L’Équipe, se conoció que el expiloto mostró “avances importantes” en su estado de salud.

“Diría que no está bien, pero podría estar mejorando”, aseguró L’Hermitt en el podcast Le Grand Récit.

También, en abril, y con ayuda de Corinna, Schumacher habría firmado sus iniciales “MS” en el casco del expiloto escocés Jackie Stewart, el cual se subastaría para recaudar fondos para la organización benéfica Race Against Dementia de Stewart.

Siga leyendo: ¿Qué hay de la vida de Michael Schumacher 10 años después de su accidente?

