¡Aproveche! ManpowerGroup abrió más de 5.000 empleos para temporada de fin de año en todo el país

ManpowerGroup Colombia anunció la apertura de más de 5.000 vacantes para la temporada de fin de año en todo el país, y los interesados ya pueden postularse a través de Magneto Empleos, la plataforma que conecta a los candidatos con las empresas de manera gratuita y segura.

Las oportunidades abarcan áreas como ventas, logística, bodega, promoción y asesoría comercial, con opciones tanto para personas con experiencia como para quienes buscan su primer empleo.

Esta oferta responde al aumento de la demanda laboral que se presenta en Navidad y busca impulsar la empleabilidad en distintos niveles.