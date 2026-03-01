Las apuestas a la Cámara por Antioquia de liberales y conservadores

En estas elecciones legislativas, más de 170 candidatos de todas las corrientes políticas están midiendo sus fuerzas para ocupar una de las 17 sillas que tiene Antioquia en la Cámara de Representantes. Pese a que en cada colectividad hay algunas figuras que destacan, navegar por ese mar de candidatos es complejo. Por esta razón, y a pocos días de la cita en las urnas, desde EL COLOMBIANO le pusimos la lupa a cada una de las listas, para contar a través de varias entregas quiénes son los más opcionados, los nuevos y cómo está el pulso en cada uno de esos partidos. Le puede interesar: ¿Se viene remezón? Así están las cuentas en la Cámara por Antioquia Este paneo comienza en las listas de los partidos Conservador y Liberal, que además de ser los de mayor tradición por excelencia, en estas elecciones llegan en un momento crítico. Especialmente en el caso de Antioquia, ambos partidos podrían perder algunos asientos, según han dejado entrever analistas y muchos de sus propios militantes. Por el lado del Partido Conservador, por lo menos tres grandes corrientes son las que se están disputando su supremacía en las urnas.

Una de las más importantes es la liderada por el senador de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, quien decidió retirarse de la campaña y resguardarse para las próximas elecciones territoriales, en las que anticipó que competirá por volver a la Alcaldía de Itagüí, municipio en el que mantiene su base política. Con más de 159.810 votos, Trujillo fue el segundo senador más votado del partido en el nivel nacional en las elecciones de 2022 y la figura de mayor peso en Antioquia, apalancando también hace cuatro años la votación de su fórmula a la Cámara, Daniel Restrepo, quien sacó 78.187 votos. Siga leyendo: Así votaron las reformas de Petro los candidatos a la Cámara por Antioquia que quieren reelegirse Restrepo es ahora quien quiere dar el salto al Senado y en su reemplazo el llamado a mantener la silla del Equipo de Antioquia en la Cámara es el curtido exdiputado Jaime Cano, quien en las pasadas elecciones territoriales a la Asamblea amasó 65.500 votos antes de perder su curul por doble militancia. Los dos principales rivales de la corriente de Trujillo son los Marianos y los Conservadores de Vida, los primeros con una base religiosa de votantes cada vez mayor y los segundos liderados por el exsenador y excandidato a la Gobernación de Antioquia, Juan Diego Gómez. Mientras la carta de los Marianos es la cabeza de lista del partido, Luis Miguel López, por el lado de los Conservadores de Vida la carta fuerte es el senador Nicolás Albeiro Echeverry, otro dirigente curtido en la arena paisa.

El factor desequilibrante en la competencia entre estas tres vertientes, especialmente tratándose de Antioquia, pasa principalmente por el factor Petro. Y es que pese a no tener el amplio músculo del trujillismo, en el interior del partido la principal incógnita es que tanto le costará al equipo del exalcalde la cercanía que este tuvo con el Gobierno Nacional saliente, sobre todo tratándose de un electorado que podría concurrir a las urnas para emitir un voto castigo. Por el lado liberal, también hay varias corrientes en puja. La más poderosa continúa siendo la del exsenador Julián Bedoya, quien tampoco participa directamente en la contienda, pero sí su candidata María Eugenia Lopera. Lea además: Plan Colombia 2.0, fin a la Petro-salud y “acabar la extorsión a Antioquia desde Bogotá”; este fue el Debate de la Gran Consulta El equipo del exsenador, según coinciden múltiples fuentes en el interior de esa colectividad, sigue pisando muy fuerte en subregiones como Urabá y el Bajo Cauca. Para la Cámara, la principal fórmula de Lopera es Diver Franco, pero también están otras candidaturas como la de Néstor David Restrepo. La otra corriente fuerte es la de los liberales socialdemócratas, que tienen en la cabeza de lista a Luis Carlos Ochoa. Por el lado del liberalismo envigadeño, cuya apuesta para el Senado es el exalcalde de Sabaneta, Santiago Montoya, su carta para la Cámara es el exconcejal de Envigado, Camilo Gómez.