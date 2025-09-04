x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Hablar inglés aumenta las oportunidades laborales y salario en Colombia hasta en un 24%: Anif

Dominar el inglés es una herramienta clave para conseguir empleo y acceder a mejores salarios, según un estudio de Anif, el British Council y la Universidad de los Andes.

  • En sectores como BPO, turismo y TIC, hablar inglés puede multiplicar las posibilidades de contratación y compensar la falta de experiencia laboral. FOTO: GETTY
    En sectores como BPO, turismo y TIC, hablar inglés puede multiplicar las posibilidades de contratación y compensar la falta de experiencia laboral. FOTO: GETTY
  • El inglés se consolida como un pasaporte laboral en Colombia, aunque persiste una amplia brecha entre la demanda de las empresas y el nivel de los candidatos. FOTO: GETTY
    El inglés se consolida como un pasaporte laboral en Colombia, aunque persiste una amplia brecha entre la demanda de las empresas y el nivel de los candidatos. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 5 horas
bookmark

Un informe reciente del Centro de Estudios Económicos de Colombia (Anif), en alianza con el British Council y la Universidad de los Andes, confirmó que el inglés se convirtió en una de las habilidades más codiciadas en el mercado laboral del país.

La investigación muestra que quienes dominan el idioma tienen hasta un 15,5 % más de probabilidades de conseguir trabajo y un 24,5 % de acceder a empleos mejor remunerados, en comparación con quienes reportan un nivel bajo.

Le puede interesar: Bogotá y Medellín concentran más del 90 % del outplacement en Colombia, según informe de LHH

La brecha del inglés en el mercado laboral

De acuerdo con datos del Servicio Público de Empleo (2019-2024), el 55 % de las vacantes en Colombia solicitan inglés. Sin embargo, solo el 2,2 % de los postulantes declara tener un nivel alto de dominio.

Además, el 45 % de las ofertas exige inglés sin especificar el nivel requerido, lo que refleja una falta de claridad en los procesos de selección.

El estudio también revela una brecha de género: cuando las empresas piden explícitamente inglés, las mujeres con dominio alto del idioma tienen 6,3 puntos porcentuales más de probabilidades de ser contratadas que los hombres.

Sectores donde más impacta el inglés

El inglés se consolida como un pasaporte laboral en Colombia, aunque persiste una amplia brecha entre la demanda de las empresas y el nivel de los candidatos. FOTO: GETTY
El inglés se consolida como un pasaporte laboral en Colombia, aunque persiste una amplia brecha entre la demanda de las empresas y el nivel de los candidatos. FOTO: GETTY

El efecto del inglés en la empleabilidad no es homogéneo, pero resulta especialmente relevante en sectores como:

BPO (Business Process Outsourcing): la probabilidad de ser contratado pasa de 8,5 % en nivel 1 a 38,1 % en nivel 5.

Turismo y alojamiento: donde la interacción con extranjeros es constante.

Tecnologías de la información (TIC): un área en la que el inglés abre puertas a proyectos internacionales.

Un hallazgo importante es que los empleos que requieren inglés suelen pedir menos meses de experiencia laboral, lo que convierte al idioma en un “sello de autenticidad” que puede compensar la falta de trayectoria profesional.

Lea más: Ruta N y Google lanzaron programa gratuito para formar a 5.000 personas en IA y nube

Inglés como motor de movilidad social

El inglés no solo facilita el acceso al mercado laboral, sino que también funciona como un factor de movilidad socioeconómica en un país con altas desigualdades. Sin embargo, la baja proporción de colombianos que domina el idioma limita este impacto positivo.

Para Anif, estos resultados evidencian la urgencia de fortalecer la enseñanza del inglés desde la educación media y superior, a través de políticas públicas y alianzas con el sector privado. El objetivo es que más jóvenes tengan acceso a las ventajas competitivas que ofrece el idioma en un mercado cada vez más globalizado.

Más oportunidades para las mujeres

El estudio resalta que las mujeres, que son las más afectadas por el desempleo en Colombia, podrían mejorar significativamente sus posibilidades de contratación si cuentan con un nivel alto de inglés. Esto es aún más evidente en sectores donde el idioma es indispensable en las operaciones diarias.

En conclusión, el inglés se consolida como una habilidad decisiva en Colombia: incrementa la empleabilidad, mejora los salarios y abre la puerta a la movilidad social. El reto ahora está en ampliar su enseñanza para que más personas puedan aprovechar sus beneficios.

Conozca también: Foro Económico Mundial reveló los puestos de empleo que tendrán más crecimiento neto entre 2025 y 2030

Temas recomendados

Economía
Empleo
Desempleo
Trabajo
ofertas de empleo
trabajadores
América Latina
Colombia
Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida