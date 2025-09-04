Silksong: el regreso de Hollow Knight con un estreno que colapsó las tiendas digitales

Bajo la pantalla encendida de miles de consolas y computadores, este 4 de septiembre de 2025 se vivió una escena insólita: un videojuego independiente tumbó las tiendas digitales de todo el planeta. Hollow Knight: Silksong, la secuela del celebrado título de Team Cherry, irrumpió en la tarde con tal fuerza que Steam, PlayStation Network y Xbox Live colapsaron durante horas. Lea también: 5 videojuegos para personas que quieren salvar el mundo Y la magnitud del fenómeno sorprendió incluso a quienes habían seguido de cerca la evolución de la saga. Según Vida Extra, “todas y cada una de las tiendas online en las que la obra de Team Cherry se ha puesto a la venta se han caído y resultaba imposible comprar el juego” en las primeras horas. Asimismo MeriStation reportó que en PS5 el título “desaparecía y reaparecía de la Store sin botón de compra”, un síntoma de la avalancha de usuarios. La expectativa se tradujo en cifras inmediatas: “más de 111.000 jugadores simultáneos en Steam y 300.000 espectadores en Twitch”, reseñó Vandal.

El regreso del indie convertido en fenómeno global

Pero el impacto de Silksong no se entiende sin mirar atrás. En 2017, el primer Hollow Knight emergió como una sorpresa: un metroidvania oscuro y delicadamente animado que recogía influencias de Dark Souls y del cómic gótico. Financiado de forma colectiva desde Australia, se convirtió en un clásico moderno gracias a su jugabilidad precisa y a un universo de insectos tan inquietante como fascinante. Entérese de más: ¿Es gamer? Estos videojuegos tienen sorprendentes beneficios en su salud mental A diferencia de otros indies que quedaron en la memoria de nichos pequeños, Hollow Knight trascendió el circuito alternativo y se integró al canon del género. La crítica lo comparó con referentes como Ori and the Blind Forest o Salt and Sanctuary, y la comunidad lo elevó al estatus de culto. Esa fidelidad explica por qué, seis años después de su anuncio en el E3 de 2019, la secuela fue capaz de generar un colapso global el día de su estreno.

Silksong como legado cultural del metroidvania

Más allá de la fiebre del estreno, Silksong representa una renovación del género metroidvania. En lugar del caballero enmascarado del original, la protagonista es Hornet, princesa protectora de Hallownest. Su narrativa se centra en un linaje marcado por secretos, mientras atraviesa un mundo nuevo: bosques en ruinas, lagos de fuego, ciudades de coral y páramos grises. La estética sigue siendo oscura, auqnue con variaciones que amplían la paleta simbólica de este universo. De igual forma, las mecánicas evolucionan: el nuevo juego introduce un sistema de creación de armas, trampas y mecanismos, y más de 150 enemigos que exigen estrategias renovadas. Hornet es más ágil y letal, lo que abre posibilidades de combate y exploración distintas al título original. El estudio, fiel a su estilo, promete además un “modo Alma de seda” con dificultad incrementada, pensado para quienes buscan un desafío prolongado.