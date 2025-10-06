¡Aproveche! Más de 107.000 ofertas de empleo disponibles con contratación inmediata en Colombia

El dinamismo que está teniendo el mercado laboral en este inicio de octubre ha obligado a las empresas a cubrir más de 107.000 puestos de trabajo que buscan ser cubiertas con urgencia en distintas ciudades del país. Los sectores con mayor número de oportunidades son Servicio al cliente y afines, con más de 48.000 vacantes; Ventas, con más de 47.000; Administración y oficina, con más de 26.000; Call center, telemercadeo y BPO, con más de 15.000; y Bodega, logística y transporte, con más de 10.000 puestos disponibles. De estas vacantes, más de 47.000 están abiertas a personas sin experiencia profesional, lo que representa una excelente oportunidad para quienes buscan su primer empleo o desean cambiar de sector. En cuanto a los tipos de contrato, predominan los de obra o labor, seguidos por los fijos y los a término indefinido, ofreciendo distintas alternativas según la necesidad de cada trabajador. Le puede interesar: Convocatoria laboral: más de 100 vacantes de call center híbrido en Bogotá, ¿cómo aplicar?

Sectores con mayor demanda de empleo

Los sectores con más oportunidades son servicio al cliente, ventas y administración, con contratación inmediata en varias ciudades. FOTO: GETTY

El área de servicio al cliente encabeza la lista, impulsada por la expansión de empresas del sector BPO y atención telefónica. Los cargos más buscados incluyen asesores, auxiliares administrativos, vendedores y operarios de logística. En ventas, las empresas están reforzando sus equipos comerciales ante la temporada de fin de año, mientras que el sector de administración y oficina demanda auxiliares contables, asistentes y personal de apoyo operativo. La logística y el transporte también muestran una alta demanda, especialmente en bodegaje, distribución y manejo de inventarios, con oportunidades tanto en Bogotá como en Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Lea más: ¿Busca iniciar la semana con empleo? Hay más de 141.000 vacantes disponibles en el país

5 ofertas laborales destacadas en Colombia

Operario granja avícola - Barbosa, Antioquia

Responsabilidades: - Garantizar el bienestar y la productividad de las aves, así como el mantenimiento adecuado de las instalaciones. Esto incluye varias tareas clave: - Cuidado de las Aves: Alimentar a las aves de acuerdo con sus necesidades nutricionales, proporcionar agua limpia, y vigilar su salud general. Esto puede involucrar la identificación y tratamiento de enfermedades o problemas de salud. - Mantenimiento de las Instalaciones: Asegurarse de que el entorno en el que viven las aves esté limpio y en buenas condiciones. Esto incluye la limpieza y desinfección de los corrales, nidos y equipos. - Control de Condiciones Ambientales: Monitorear y ajustar las condiciones del ambiente, como la temperatura, la humedad y la ventilación, para mantener un entorno óptimo para el crecimiento y la producción de las aves. - Recolección y Manejo de Huevos: Si la granja se dedica a la producción de huevos, el operario también es responsable de recolectar los huevos, asegurarse de que se clasifiquen y almacenen correctamente, y mantener la calidad del producto. Aplique aquí.

Auxiliares Logísticos /bodega -Bogota

Salario a convenir. Requisitos y funciones: - Mínimo seis meses de experiencia en el cargo. - Cargue descargue. - Picking packing. - Estibado. - Embalaje. Postúlese acá.

Profesor de inglés en horas pico de la mañana en Bogotá

Salario a convenir. Requisitos: - Dominio del idioma inglés (nivel C1 certificado o comprobable) – ¡requisito indispensable! - Experiencia previa enseñando inglés (preferiblemente). - Disponibilidad para trabajar de manera presencial. - Actitud positiva, compromiso y pasión por la enseñanza. Beneficios: - Bonos por permanencia. - Becas para aprender un nuevo idioma. - Ambiente dinámico y profesional, con oportunidades de crecimiento. Si tienes vocación docente y quieres ser parte de un equipo que inspira y transforma, Envíe la hoja de vida.

Técnico en Refrigeración - Cali

Salario a convenir. Requisitos: - Conocimientos en mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados. - Experiencia en instalación y puesta en marcha de equipos de climatización. - Habilidad en detección y revisión de fallas técnicas. - Contar con herramientas básicas para el ejercicio del oficio. - Responsabilidad, compromiso y buena actitud de servicio. Beneficios: - Estabilidad laboral. - Buen ambiente de trabajo. - Oportunidad de crecimiento en el área técnica. Conozca cómo aplicar aquí.

Auxiliar Administrativo Logístico - Medellín

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.543.500. Responsabilidades: - Procesar órdenes y coordinar la logística diaria. - Realizar seguimiento y control de inventarios. - Garantizar una gestión eficiente de los recursos logísticos. - Fomentar una cultura de alto rendimiento en el equipo. - Realizar análisis de datos y generar informes en Excel. Requerimientos: - Formación académica de Técnico o Tecnólogo. - Experiencia previa de 1 año como auxiliar administrativo preferiblemente en logística. - Conocimientos intermedios de Microsoft Excel. - Experiencia en manejo de personal. - Habilidades organizativas y atención al detalle. - Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita. Postúlese ahora mismo aquí.

¿Cómo postularse por medio de Magneto Empleos?