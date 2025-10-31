¡Aplique, pues! Más de 2.300 ofertas laborales disponibles en construcción e infraestructura en Colombia

Pese a la desaceleración que ha tenido la compra de vivienda en el país, el sector de la construcción e infraestructura continúa siendo uno de los pilares del empleo formal. De acuerdo con datos recientes de plataformas de empleo y gremios del sector, actualmente hay más de 2.300 ofertas laborales disponibles en todo el país, de las cuales cerca de 240 están activas de manera inmediata. Estas cifras reflejan la importancia de una industria que no solo impulsa el crecimiento económico, sino que además ofrece estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional en diferentes regiones. Le puede interesar: Hay más de 800 oportunidades de empleo en Poder Humano en producción, administración y recursos humanos

Un sector que impulsa la estabilidad y el empleo formal

A diferencia de otros sectores con alta rotación o empleos temporales, la construcción y la infraestructura destacan por brindar vínculos laborales duraderos. Esto se debe, en gran parte, a la naturaleza de los proyectos que requieren continuidad, como obras civiles y vivienda, mantenimiento de vías o edificaciones industriales. Además, la demanda de talento no se limita a las grandes ciudades. Departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Bolívar y Atlántico concentran una parte importante de las vacantes, pero también hay oportunidades en regiones intermedias donde se desarrollan proyectos de infraestructura vial, energética y de vivienda social.

Los perfiles más solicitados en el sector

La construcción ofrece estabilidad laboral y contratos formales, una ventaja frente a otros sectores de alta rotación. FOTO: GETTY

Las vacantes disponibles en el sector son diversas y se adaptan a distintos niveles de formación. Entre los perfiles más buscados se encuentran: - Maestros de obra y oficiales de construcción - Ingenieros civiles y residentes de obra - Topógrafos y técnicos en obras civiles - Soldadores, carpinteros y electricistas - Operadores de maquinaria pesada - Profesionales en seguridad y salud en el trabajo (SST) En paralelo, hay un crecimiento en la demanda de personal administrativo y logístico, como auxiliares de compras, coordinadores de proyectos y supervisores de calidad, lo que evidencia la evolución del sector hacia modelos más estructurados y tecnificados.

Buenas condiciones contractuales y oportunidades de formación

Uno de los aspectos más valorados por los trabajadores es que el sector ofrece estabilidad laboral gracias a la contratación directa por parte de las empresas constructoras o las firmas de ingeniería. En muchos casos, los contratos son a término indefinido, lo que brinda mayor seguridad social, acceso a beneficios y posibilidades de crecimiento profesional. Además, distintas entidades y gremios, como la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) y el Sena, promueven programas de formación técnica y certificación por competencias, permitiendo a los trabajadores mejorar sus perfiles y acceder a mejores cargos.

Ofertas más destacadas para construcción

Tecnico de mantenimiento conte - Bogotá

Salario: 1.800.000 a 2.500.000. Responsabilidades: - Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones asignadas. - Ejecutar labores de plomería electricidad básica arreglos locativos y pintura. - Mantener en correcto funcionamiento el sistema de iluminación y la infraestructura física. - Apoyar el mantenimiento de equipos eléctricos y UPS. - Cumplir con normas de seguridad industrial y reportar novedades oportunamente. Requerimientos: - Bachiller académico. - Curso de Trabajo en Alturas vigente. - Certificación CONTE. - Mínimo 2 años de experiencia en mantenimiento locativo y general. - Experiencia en instalaciones eléctricas plomería e iluminación. Aplique aquí.

Oficial de acabados - Medellín

Salario a convenir. Requisitos y responsabilidades: - Ser bachiller, con experiencia específica de mínimo dos años en actividades de mampostería, pañete, resane, remates, enchape y acabados en general. Que apoye con la entrega de apartamentos finalizados. Habilidades: - Trabajo en equipo. - Mampostería. - Acabados. - Manejo de herramientas. Postúlese en este enlace.

Almacenista - Bogotá

Salario: 3.318.000. Requisitos: - Formación como Bachiller, técnica, Tecnológica. - Conocimientos: Aplicaciones para la administración de obra, inventarios, Kárdex, disposición de materiales, facturación, Archivo y herramientas ofimáticas Word y Excel intermedio. - Experiencia: Específica de 5 años en cuanto al suministro de materiales, repuestos, equipos y otros rubros de un depósito o almacén, recibiéndolos, clasificándolos, codificándolos, despachándolos e inventariándolo además de la programación y correcta disposición de materiales dentro del almacén como en patio. Envíe la hoja de vida acá.

¿Cómo postularse a las vacantes?