¡Aplique, pues! Más de 2.300 ofertas laborales disponibles en construcción e infraestructura en Colombia

Pese a la desaceleración que ha tenido la compra de vivienda en el país, el sector de la construcción e infraestructura continúa siendo uno de los pilares del empleo formal. De acuerdo con datos recientes de plataformas de empleo y gremios del sector, actualmente hay más de 2.300 ofertas laborales disponibles en todo el país, de las cuales cerca de 240 están activas de manera inmediata.
Estas cifras reflejan la importancia de una industria que no solo impulsa el crecimiento económico, sino que además ofrece estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional en diferentes regiones.
Le puede interesar: Hay más de 800 oportunidades de empleo en Poder Humano en producción, administración y recursos humanos