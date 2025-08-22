Profesionales bilingües tienen más de 600 oportunidades laborales en Colombia

El dominio de una segunda lengua sigue siendo una de las habilidades más demandadas. Actualmente, hay más de 600 vacantes disponibles para profesionales de idiomas y traducción, en cargos que van desde Customer Service Expert, comercial bilingüe, profesor de inglés, ejecutivo de cuenta para agencia de estudios internacionales, asesores comerciales, hasta traductores de inglés y portugués.
De este total, 306 puestos requieren contratación inmediata, lo que representa una oportunidad ideal para quienes buscan vinculación rápida en el mercado laboral.
Le puede interesar: Trabajo en diseño y arquitectura: hay cerca de 500 ofertas laborales en el país; estos son los roles requeridos