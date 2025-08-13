x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Qué es el Empleo Fest y cómo participar en la feria laboral con 10.000 vacantes en Medellín?

El Empleo Fest conectará a más de 6.000 participantes con empresas de distintos sectores. El evento incluirá charlas, asesoría profesional y registro sin costo.

  • Asistentes podrán postularse a más de 10.000 vacantes durante el Empleo Fest 2025 en Medellín. FOTO: CORTESÍA
    Asistentes podrán postularse a más de 10.000 vacantes durante el Empleo Fest 2025 en Medellín. FOTO: CORTESÍA
  • Esta es la programación completa de Empleo Fest. FOTO: CORTESÍA
    Esta es la programación completa de Empleo Fest. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
13 de agosto de 2025
bookmark

El próximo lunes 29 de septiembre, Plaza Mayor Medellín será el escenario de Empleo Fest 2025, un evento que busca conectar a más de 6.000 participantes con 150 empresas de distintos sectores y 10.000 vacantes activas.

La feria tendrá una poderosa articulación público-privada entre estado, universidad y la empresa privada, pues será organizada con el respaldo de Magneto y aliados estratégicos como Comfama, Alcaldía de Medellín y la Andi.

Este evento se desarrollará de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y combinará ofertas laborales, espacios de mentoría y una agenda académica con expertos en empleabilidad, inteligencia artificial y desarrollo de habilidades blandas.

“Aquí tú eres el protagonista” es el lema que acompaña la convocatoria, que pretende ser mucho más que una feria laboral: un punto de encuentro entre talento, innovación y oportunidades reales.

Le puede interesar: Aliste la hoja de vida: Ostu busca talento en Colombia: casi 2.000 cupos laborales en ventas, logística y más

Empleo Fest, un encuentro con oportunidades reales

El Empleo Fest no solo permitirá que los asistentes se postulen a cientos de procesos de selección en tiempo real, sino que también les brindará herramientas para mejorar su perfil profesional.

Quienes se registren tendrán acceso:

1- Ruta de preparación online para optimizar su búsqueda de empleo.

2- Mentoría para el talento a cargo de Comfama.

3- Talleres previos como “Supera los retos laborales usando tu capacidad para improvisar” y “PNL: Prográmate para conseguir el empleo de tus sueños”.

Conozca también: Oportunidad laboral: Farmatodo busca personal en varias ciudades del país, ¿cómo aplicar?

Programación de Empleo Fest

Esta es la programación completa de Empleo Fest. FOTO: CORTESÍA
Esta es la programación completa de Empleo Fest. FOTO: CORTESÍA

La programación se dividirá en dos bloques y contará con invitados de trayectoria empresarial y formadores en competencias clave:

- Instalación institucional (8:30 a. m.) con Alberto Hoyos, María Fernanda Galeano, Alejandro Olaya, Lucas Yepes y Claudia Restrepo.

- Conversatorio “La ruta del empleo” (10:00 a. m.) con Pablo Arango (Magneto), Juliana De Bedout (TH Grupo Bios) y Paulina Patiño (Programa Parceros).

- Conferencia “IA en el trabajo” (10:45 a. m.) a cargo de Rommel Guerra.

Charla “Upskilling & Reskilling” (2:30 p. m.) con Rosa Elena Henao.

Ponencia “Importancia de las power skills en la era de la IA” (3:30 p. m.) por José Betancur “Chiky”.

Lea más: ¿Busca empleo? Davivienda abrió vacantes para asesores y practicantes en todo el país

¿Cómo participar?

El registro es gratuito y se realiza en tres pasos:

1- Ingresar a la página oficial y hacer clic en “Registrarme a la feria”.

2- Completar el perfil en Magneto para que las empresas tengan acceso a la información del candidato.

3- Esperar el código QR que se enviará una semana antes del evento y que será el pase de ingreso.

Temas recomendados

Economía
Empleo
Eventos
Alcaldía de Medellín
Comfama
ofertas de empleo
Empleo
Colombia
Antioquia
Medellín
Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida