Postúlese ahora: más de 14.000 vacantes en el sector de produccion, operarios y manufactura

En Medellín hay más de 2.000 ofertas laborales. Conozca los roles requeridos y cómo aplicar.

  • Hay más de 14.000 ofertas laborales en Colombia por medio de Magneto Empleos. FOTO: iStock
    Hay más de 14.000 ofertas laborales en Colombia por medio de Magneto Empleos. FOTO: iStock
01 de septiembre de 2025
bookmark

Para que una empresa se mantenga al orden del día no basta solo con el correcto funcionamiento de su parte administrativa. De hecho, la operativa es en volumen e importancia la que mayor impacto tiene. Por eso, actualmente hay más de 14.000 ofertas laborales en el sector de Producción, operarios y manufactura.

Las ciudades en las que más se requieren este tipo de perfiles son Bogotá con 5.000 opciones, le sigue Medellín con 2.000 oportunidades, Cali con más de 700 y Barranquilla con alrededor de 200 ofertas.

Conozca también: Hay más de 2.100 ofertas laborales en Barranquilla; así puede postularse a las vacantes

Perfiles más requeridos en el sector de producción, operarios y manufactura

Los roles que más se requieren por parte de las empresas son:

- Supervisores de planta.

- Auxiliares de producción.

- Operarios de confección.

- Operarios de planta.

- Técnicos de mantenimiento.

Le puede interesar: Trabaje en Uniandes: hay más de 40 ofertas de empleo disponibles en distintas áreas

Vacantes más destacadas en Producción, operarios y manufactura

Conoce las ofertas de empleo

Cabe resaltar que para aplicar a estas ofertas debe estar registrado en la plataforma de Magneto Empleos, la cual cuenta con más de 100.000 oportunidades laborales en todo el país.

Operario(a) De Punto Papa Johns Cali - Cali

Salario: 1.423.500 a 1.500.000.

Funciones:

- Atención al cliente.

- Preparación de alimentos.

- Manejo de dinero.

- Aseo y organización del punto.

Beneficios:

- Asesoría psicológica y jurídica ilimitada (aplica para familiares).

- Bono de día flexible de trabajo.

- Convenios con gimnasios.

- Convenios con tiendas de gafas y bicicletas eléctricas.

- Bonos alimenticios.

- Seguro de vida.

Aplique aquí.

Supervisor Junior de Tienda Ara - Medellin

Salario: 1.909.000.

Funciones y requisitos del cargo:

- Atención al cliente de manera amable.

- Administrar Dinero de las ventas.

- Surtir y Exhibir mercancía en la estantería.

- Control Operativo y Calidad de los productos y de los procesos.

- Mantener orden y limpieza de la tienda.

- Asegurar el control de inventarios.

- Liderar equipo.

- Manejo de indicadores.

- Programación de turnos.

- Elaborar Pedidos.

Requisitos:

- Disponibilidad de Lunes a Domingo en turnos rotativos con un día de descanso en la semana.

- Contrato indefinido directo con la compañia.

- Bono de productividad.

- Auxilio alimentación $175.000.

Postúlese acá.

Operario De Confección - Bogotá

Salario: 1.423.500.

Responsabilidades:

- Operar maquinaria de confección como la presilladora triple transporte y ribeteadora.

- Asegurar el correcto funcionamiento de las máquinas y realizar mantenimientos básicos.

- Colaborar con el equipo de producción para cumplir con los objetivos diarios.

- Seguir las instrucciones y especificaciones de diseño para cada producto.

Requerimientos:

- Experiencia mínima de 6 meses en operación de maquinaria de confección.

- Conocimiento en el manejo de presilladora triple transporte y ribeteadora.

- Disponibilidad para trabajar en la zona industrial de Puente Aranda.

Bachillerato completo.

Envíe la hoja de vida.

Supervisor de Operaciones con Excelencia en Gestión - Caldas

Salario: 3.500.000.

Responsabilidades:

- Supervisar y coordinar el equipo de trabajo para asegurar la eficiencia operativa.

- Realizar consumos de recursos de manera efectiva.

- Proporcionar soporte a clientes internos y externos.

- Elaborar reportes y análisis utilizando Excel y Power BI.

- Manejar el tiempo eficientemente y delegar tareas de manera adecuada.

- Asegurar el cumplimiento de los objetivos operativos.

- Viajar a distintas ubicaciones según sea necesario.

Requerimientos:

- Título profesional en áreas relacionadas.

- Experiencia previa en manejo de personal.

- Dominio de Excel a nivel intermedio.

- Conocimiento en Power BI.

- Capacidad para delegar tareas y procesos.

- Enfoque al logro y resiliencia bajo presión.

- Disponibilidad para viajar a nivel nacional.

Postúlese ahora mismo acá.

