Esta es la edad límite hasta la que se puede trabajar como servidor público en Colombia

Más allá de la decisión de querer seguir laborando tras recibir la pensión por cumplir la edad, en el sector público hay un límite hasta el que es permitido por ley seguir desarrollando sus funciones en el Estado, y una vez alcanzada, la ley ordena su retiro inmediato.
Pero, sin lugar a duda, existe mucho desconocimiento en torno a cuál es exactamente esa edad, si existen excepciones y, sobre todo, lo qué pasa si la persona aún quiere seguir trabajando.
