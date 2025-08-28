x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Le dan estudio y trabajo: Crystal busca jóvenes de Medellín para formarlos como auxiliares administrativos

Esta compañía de moda ofrece patrocinio en Medellín para aprendices en el cargo de Auxiliar Administrativo. Aquí le contamos cómo aplicar.

  • Crystal busca jóvenes para formarlos y emplearlos en su compañía. FOTO: GETTY
    Crystal busca jóvenes para formarlos y emplearlos en su compañía. FOTO: GETTY
  • Crystal cuenta con más de 300 tiendas en 41 ciudades de Colombia, presencia en 13 países de América Latina. FOTO: GETTY
    Crystal cuenta con más de 300 tiendas en 41 ciudades de Colombia, presencia en 13 países de América Latina. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 11 horas
bookmark

Para muchos estudiantes, encontrar un espacio de práctica donde puedan aplicar lo aprendido en el aula y crecer profesionalmente es el primer gran reto en el camino laboral. Y este desafío es aún más grande si se tiene en cuenta que, según la Universidad del Rosario, en Colombia solo 4 de cada 10 bachilleres logran acceder a la educación superior, lo que refleja la baja cobertura de las Instituciones de Educación Superior (IES) a nivel nacional.

En ese panorama, cada oportunidad para complementar la formación académica con experiencia práctica se vuelve invaluable. En Medellín, una de las compañías más reconocidas del sector textil y de moda abre la puerta a esa posibilidad con su convocatoria de patrocinio para el rol de Auxiliar Administrativo.

Le puede interesar: Empleése: Londoño Gómez tiene oportunidades laborales en Medellín

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a esta oportunidad de formación?

El objetivo principal de quien asuma este patrocinio será brindar soporte administrativo y operativo a las distintas áreas de la planta: Gestión Humana, Administración, Calidad, entre otras.

Esto implica el registro oportuno de información, la correcta ejecución de procesos de apoyo y el cumplimiento de lineamientos internos y normativos.

Entre las habilidades más valoradas se encuentran el manejo de herramientas ofimáticas, así como la disposición para aprender, colaborar y aportar a la dinámica de los equipos de trabajo.

Lea más: Empresas que están contratando en trabajo híbrido; paso a paso para postularse

Crystal, la empresa detrás de la oportunidad

Crystal cuenta con más de 300 tiendas en 41 ciudades de Colombia, presencia en 13 países de América Latina. FOTO: GETTY
Crystal cuenta con más de 300 tiendas en 41 ciudades de Colombia, presencia en 13 países de América Latina. FOTO: GETTY

Se trata de una compañía colombiana con cerca de 90 años de trayectoria, productora y comercializadora de marcas de vestuario bajo un modelo de negocio que integra hilandería, paquete completo, industria y marcas. Hoy cuenta con más de 300 tiendas en 41 ciudades de Colombia, presencia en 13 países de América Latina y marcas reconocidas como GEF, Punto Blanco, Baby Fresh, Galax, además de la franquiciada Parfois.

Con seis plantas manufactureras, una sede administrativa y más de 6.000 colaboradores, la empresa trabaja bajo un mismo propósito: “tejer futuro para Colombia, para nuestros clientes y colaboradores”, con una estrategia que combina omnicanalidad y sostenibilidad.

¿Por qué trabajar con Crystal?

Conoce las ofertas de empleo

Más allá del aprendizaje técnico, la compañía busca jóvenes perseverantes, creativos y con conciencia social, personas apasionadas por lo que hacen y dispuestas a aportar valor en cada tarea.

La práctica representa una oportunidad de ingresar a una organización en constante crecimiento, que combina tradición con innovación y apuesta por el talento joven como motor de su desarrollo.

Conozca también: TCL abre más de 70 vacantes en Colombia en áreas de ventas y servicio al cliente

¿Cómo aplicar a la oferta?

Conoce las ofertas de empleo

Las personas interesadas en el patrocinio pueden postularse a través de este enlace en la plataforma Magneto Empleos., portal especializado en conectar a los candidatos con las principales empresas del país.

Solo deben registrarse en la página, crear un perfil con su hoja de vida actualizada y aplicar directamente a la vacante de Auxiliar Administrativo en Medellín.

Es recomendable incluir información clara sobre la formación académica, habilidades en ofimática y disposición para aprender, pues estos aspectos son clave en la selección.

Temas recomendados

Educación
Formación laboral
Colombia
Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida