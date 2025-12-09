Intervienen por primera vez el cementerio de El Bagre, Antioquia, para recuperar 14 cuerpos de desaparecidos

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) inició la primera intervención humanitaria en el cementerio municipal de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, con el propósito de recuperar 14 cuerpos de personas que habrían sido desaparecidas en el marco del conflicto armado.
La acción, que inició el 5 de diciembre y finaliza el 13, tiene el fin de intervenir siete bóvedas individuales y dos áreas de interés forense ubicadas en la zona de sepulturas. La investigación humanitaria y extrajudicial adelantada por la UBPD permitió orientar la identidad de al menos 11 personas cuyos cuerpos podrían encontrarse allí.
Según la entidad, estas desapariciones estarían relacionadas con dos hechos del conflicto armado: uno ocurrido en 2012, en la vía que conecta a El Bagre con el corregimiento de Puerto Claver, y otro registrado en 2013 en zona rural de Zaragoza.