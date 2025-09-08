x

¡Comience la semana con empleo! Más de 120.000 oportunidades a nivel nacional; paso a paso para aplicar

En sectores como ventas, servicio al cliente, administración y logística, Magneto Empleos tiene más oportunidades disponibles en Colombia, muchas de ellas sin necesidad de experiencia previa.

  • Magneto Empleos tiene más de 120.000 vacantes en Colombia, de las cuales 48.000 no requieren experiencia. FOTO: GETTY
  • Jóvenes y personas sin experiencia también pueden aplicar a miles de ofertas en la plataforma Magneto. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 7 horas
bookmark

Buscar trabajo puede ser un reto, pero hoy existen plataformas que facilitan el acceso a cientos de ofertas laborales. Una de ellas es Magneto Empleos, que actualmente tiene más de 120.000 oportunidades de empleo activas en Colombia, en sectores que se mueven mucho como ventas, servicio al cliente, administración y oficina, además de bodega, logística y transporte.

Lo más interesante es que dentro de esas ofertas, más de 48.000 no requieren experiencia previa, lo que abre la puerta a jóvenes recién graduados o personas que quieren iniciar su vida laboral.

Además, cerca de 90.000 vacantes son requeridas con urgencia por las empresas, lo que significa que las compañías necesitan cubrir esos cargos lo más pronto posible.

Le puede interesar: En el país, 9 de cada 10 profesionales tecnológicos planean cambiar de empleo este año

Paso a paso para aplicar en Magneto Empleos

El proceso de postulación es 100 % virtual y sencillo. Solo debe:

Ingresar a la página de Magneto Empleos.

1- Registrarse con sus datos personales y crear un usuario.

2- Cargar su hoja de vida actualizada.

3- Buscar la vacante que más le interese por sector o ciudad.

4- Postularse y hacer seguimiento en línea del estado de su proceso.

Consejos para crear una hoja de vida atractiva

Jóvenes y personas sin experiencia también pueden aplicar a miles de ofertas en la plataforma Magneto. FOTO: GETTY
- Sea claro y concreto: incluya su experiencia laboral, estudios y habilidades más relevantes.

- Resalte logros: no solo enumere funciones, muestre resultados.

- Personalice la hoja de vida: adáptela a cada oferta resaltando lo que más aporte al cargo.

- Cuide la presentación: una hoja de vida organizada y sin errores ortográficos genera buena impresión.

- Incluya cursos o certificaciones: aunque no tenga experiencia, la formación suma mucho.

Lea más: Oportunidad laboral: Goyurt busca trabajadores en Colombia en ventas y servicio al cliente

Vacantes más destacadas

Profesor de Inglés en Medellín

Salario a convenir.

Requerimientos:

- Certificado de inglés nivel C1.

- Experiencia previa como Docente de inglés o similar.

- Disponibilidad para trabajar presencial en Medellín (lunes a viernes de 3pm a 9pm y sábado de 7.30am a 4pm)

- Habilidades comunicativas y organizativas excepcionales.

Habilidades:

- Enseñanza de idiomas.

- Enseñanza de inglés.

- Inglés avanzado.

Aplique aquí.

Asesores call center lunes a sábado hombre o mujer - Bogotá

Salario: $ 1.425.500 a $ 3.500.000.

Responsabilidades:

- Atención y gestión de llamadas entrantes y salientes.

- Venta de productos intangibles a clientes potenciales.

- Cumplimiento de metas e indicadores establecidos.

- Registro y actualización de información en el sistema.

- Ofrecer una excelente atención al cliente.

Requerimientos:

- Experiencia mínima de 3 meses en call center.

- Bachiller académico.

- Disponibilidad para trabajar en Zona Franca/Fontibón.

Aplique aquí.

Reclutador - Medellín

Salario: $ 1.650.000.

Responsabilidades:

- Reclutar y atraer candidatos a través de diferentes canales.

- Publicar ofertas de empleo y gestionar hojas de vida.

- Establecer convenios con instituciones y agremiaciones.

- Realizar la preselección y clasificación de candidatos.

- Aplicar pruebas psicotécnicas y técnicas.

- Verificar información y referencias laborales.

- Agendar candidatos en cada fase del proceso.

- Brindar atención a candidatos y clientes internos.

- Representar a la compañía en ferias de empleo.

Requerimientos:

- Técnico o Tecnólogo en Recursos Humanos o afines.

- Mínimo 2 años de experiencia en reclutamiento.

- Conocimiento en pruebas psicotécnicas.

- Experiencia en reclutamiento en frío.

- Manejo de diversas fuentes de atracción de talento.

Postúlese acá.

Auxiliar de Contratos - Abogado Junior - Envigado, Itagüí, Medellín y Sabaneta

Salario: $ 1.699.000 a $ 1.899.999.

Responsabilidades:

- Elaborar contratos de arrendamiento y administración para la legalización y entrega de los inmuebles.

- Revisar validar y organizar la documentación entregada por arrendatarios y propietarios.

- Brindar apoyo jurídico básico en los procesos de formalización contractual.

- Garantizar la correcta aplicación de las políticas internas y la normatividad vigente relacionada con la contratación.

- Apoyar la gestión y seguimiento de los contratos vigentes.

Conozca también: Así busca Estudio de Moda atraer talento en Colombia: tiene ofertas activas en varias ciudades

Requerimientos:

- Profesional recién graduado en Derecho.

- Interés en el área de derecho comercial e inmobiliario.

- Habilidades de comunicación organización y orientación al detalle.

- Disponibilidad para trabajar tiempo completo.

- Contrato a término indefinido.

Envíe la hoja de vida.

¿Cómo descargar la aplicación de Magneto?

Una ventaja adicional es que Magneto cuenta con aplicación móvil, disponible en Google Play y App Store. Allí puede:

1- Recibir notificaciones de nuevas vacantes.

2- Hacer seguimiento en tiempo real a sus procesos de selección.

3- Actualizar la hoja de vida en cualquier momento.

4- Aplicar a ofertas desde el celular de manera rápida.

De esta forma, las personas que buscan empleo pueden tener un control más cercano de sus postulaciones y aumentar sus posibilidades de ser contratadas.

Economía
Empleo
Empresas
Trabajo
ofertas de empleo
trabajadores
Vacantes
Magneto Empleos
Colombia
Ofertas de empleo por WhatsApp
Enviar hoja de vida por correo
Descarga la app de empleos
Conoce las ofertas de empleo 
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
