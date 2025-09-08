¡Comience la semana con empleo! Más de 120.000 oportunidades a nivel nacional; paso a paso para aplicar

Paso a paso para aplicar en Magneto Empleos

El proceso de postulación es 100 % virtual y sencillo. Solo debe: Ingresar a la página de Magneto Empleos. 1- Registrarse con sus datos personales y crear un usuario. 2- Cargar su hoja de vida actualizada. 3- Buscar la vacante que más le interese por sector o ciudad. 4- Postularse y hacer seguimiento en línea del estado de su proceso.

Consejos para crear una hoja de vida atractiva

Jóvenes y personas sin experiencia también pueden aplicar a miles de ofertas en la plataforma Magneto. FOTO: GETTY

- Sea claro y concreto: incluya su experiencia laboral, estudios y habilidades más relevantes. - Resalte logros: no solo enumere funciones, muestre resultados. - Personalice la hoja de vida: adáptela a cada oferta resaltando lo que más aporte al cargo. - Cuide la presentación: una hoja de vida organizada y sin errores ortográficos genera buena impresión. - Incluya cursos o certificaciones: aunque no tenga experiencia, la formación suma mucho. Lea más: Oportunidad laboral: Goyurt busca trabajadores en Colombia en ventas y servicio al cliente

Vacantes más destacadas

Profesor de Inglés en Medellín

Salario a convenir. Requerimientos: - Certificado de inglés nivel C1. - Experiencia previa como Docente de inglés o similar. - Disponibilidad para trabajar presencial en Medellín (lunes a viernes de 3pm a 9pm y sábado de 7.30am a 4pm) - Habilidades comunicativas y organizativas excepcionales. Habilidades: - Enseñanza de idiomas. - Enseñanza de inglés. - Inglés avanzado. Aplique aquí.

Asesores call center lunes a sábado hombre o mujer - Bogotá

Salario: $ 1.425.500 a $ 3.500.000. Responsabilidades: - Atención y gestión de llamadas entrantes y salientes. - Venta de productos intangibles a clientes potenciales. - Cumplimiento de metas e indicadores establecidos. - Registro y actualización de información en el sistema. - Ofrecer una excelente atención al cliente. Requerimientos: - Experiencia mínima de 3 meses en call center. - Bachiller académico. - Disponibilidad para trabajar en Zona Franca/Fontibón. Aplique aquí.

Reclutador - Medellín

Salario: $ 1.650.000. Responsabilidades: - Reclutar y atraer candidatos a través de diferentes canales. - Publicar ofertas de empleo y gestionar hojas de vida. - Establecer convenios con instituciones y agremiaciones. - Realizar la preselección y clasificación de candidatos. - Aplicar pruebas psicotécnicas y técnicas. - Verificar información y referencias laborales. - Agendar candidatos en cada fase del proceso. - Brindar atención a candidatos y clientes internos. - Representar a la compañía en ferias de empleo. Requerimientos: - Técnico o Tecnólogo en Recursos Humanos o afines. - Mínimo 2 años de experiencia en reclutamiento. - Conocimiento en pruebas psicotécnicas. - Experiencia en reclutamiento en frío. - Manejo de diversas fuentes de atracción de talento. Postúlese acá.

Auxiliar de Contratos - Abogado Junior - Envigado, Itagüí, Medellín y Sabaneta

Salario: $ 1.699.000 a $ 1.899.999. Responsabilidades: - Elaborar contratos de arrendamiento y administración para la legalización y entrega de los inmuebles. - Revisar validar y organizar la documentación entregada por arrendatarios y propietarios. - Brindar apoyo jurídico básico en los procesos de formalización contractual. - Garantizar la correcta aplicación de las políticas internas y la normatividad vigente relacionada con la contratación. - Apoyar la gestión y seguimiento de los contratos vigentes. Conozca también: Así busca Estudio de Moda atraer talento en Colombia: tiene ofertas activas en varias ciudades Requerimientos: - Profesional recién graduado en Derecho. - Interés en el área de derecho comercial e inmobiliario. - Habilidades de comunicación organización y orientación al detalle. - Disponibilidad para trabajar tiempo completo. - Contrato a término indefinido. Envíe la hoja de vida.

¿Cómo descargar la aplicación de Magneto?