¡Comience la semana con empleo! Más de 120.000 oportunidades a nivel nacional; paso a paso para aplicar

Buscar trabajo puede ser un reto, pero hoy existen plataformas que facilitan el acceso a cientos de ofertas laborales. Una de ellas es Magneto Empleos, que actualmente tiene más de 120.000 oportunidades de empleo activas en Colombia, en sectores que se mueven mucho como ventas, servicio al cliente, administración y oficina, además de bodega, logística y transporte.
Lo más interesante es que dentro de esas ofertas, más de 48.000 no requieren experiencia previa, lo que abre la puerta a jóvenes recién graduados o personas que quieren iniciar su vida laboral.
Además, cerca de 90.000 vacantes son requeridas con urgencia por las empresas, lo que significa que las compañías necesitan cubrir esos cargos lo más pronto posible.
