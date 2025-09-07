¿En dónde están?: 10.839 menores de edad siguen desaparecidos

En Bogotá, Valentina y Claudia Páez llevan casi un mes esperando que Ayelén Sofía Páez Olivares —de 16 años— vuelva a casa. En Cali, Diangely Lozano lleva más de dos meses esperando a su hija Laura Nataly Lozano —también de 16 años—, y en Bello, el que espera es Mario Cano. Hace más de treinta años que no sabe nada de su sobrino Carlos Alberto Cano. “No desapareció, lo desaparecieron. Tenía 14 añitos”, dice.
Las esperas de estas familias no constituyen casos aislados: desde 2015 hasta 2025 se han reportado como desaparecidos a 24.953 menores de edad, según Datos Abiertos. De ellos, 13.889 han regresado vivos a casa, 225 fueron encontrados sin vida y 10.839 parecen haberse esfumado: no hay pistas sobre su paradero, no se volvieron a comunicar con sus familias y nadie los volvió a ver. La larga espera de Cano tampoco es aislada: junto a la denuncia de desaparición de su sobrino reposan otros 122 expedientes de 1991, de los cuales 119 siguen buscando hasta hoy.
Le puede interesar: Ley Sara Sofía: así funcionará el nuevo sistema de alertas para encontrar a niños desaparecidos.
El mismo reporte de Datos Abiertos revela que el 69% de los menores de edad desaparecidos en la última década son niñas. Y la edad más vulnerable es de 14 a 17 años, con 12.085 casos. Los departamentos con más casos son: Bogotá (11.621), Valle del Cauca (2.149), Cundinamarca (1.576), Antioquia (1.377) y Caldas (1.228). La tendencia no ha cambiado con los años. Solo en 2025 la cifra de menores de edad desaparecidos ya va en 991. De ellos, 566 siguen sin llegar a casa y 668 (el 73%) son niñas.
Según las autoridades, la mayoría de menores de edad que desaparecen son víctimas de secuestro, reclutamiento forzado, robo de órganos, indigencia, venta de droga, venta de niños para ser enviados al extranjero y delitos sexuales. Mientras que un análisis de la situación, hecho por la Universidad Manuela Beltrán (UMB), identificó que en zonas rurales la desaparición se asocia con la presencia de grupos armados ilegales y el reclutamiento forzado; y en áreas urbanas prevalecen circunstancias ligadas al trabajo infantil, la trata y la mendicidad.