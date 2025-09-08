x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Castigo a sicarios de dos extranjeros asesinados cerca de La Alpujarra: los dos homicidas fueron sentenciados a 22 años de cárcel

Ambos se sometieron a sentencia anticipada. El crimen fue cometido hace un año y los habían capturado en noviembre pasado.

  • Los dos hombres ahora condenados habían sido capturados en noviembre del año pasado. FOTO: POLICÍA
    Los dos hombres ahora condenados habían sido capturados en noviembre del año pasado. FOTO: POLICÍA
Redacción El Colombiano
08 de septiembre de 2025
bookmark

Veintidós años de cárcel tendrían que purgar los dos hombres que fueron procesados como responsables de un ataque armado en inmediaciones del centro administrativo La Alpujarra en el que fallecieron dos extranjeros.

Le recomendamos leer: Identificaron a las víctimas del doble homicidio en la autopista Medellín-Bogotá, en Marinilla

Kevin Aníbal Corrales Corrales y Daniel Santiago Rivera Agudelo, de 27 y 41 años de edad, respectivamente, los procesados, firmaron con la Fiscalía un principio de oportunidad en el que aceptaron su responsabilidad en estos hechos y este acuerdo fue avalado por el juez de conocimiento que llevó el proceso.

Los delitos por los que fueron juzgados son homicidio, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego de defensa personal o municiones y todos esos cargos tuvieron agravantes.

El atentado que los tendrá condenados a cárcel por largo tiempo ocurrió hace casi un año, el 30 de septiembre de 2024. Esa fecha en la madrugada fueron asesinados dos ciudadanos foráneos de Colombia cuando se movilizaban por la céntrica zona ya mencionada.

Previamente habían sido seguidos por un taxi y varias motocicletas. Después, los investigadores comprobaron que Rivera Agudelo conducía el automotor de servicio público y Corrales Corrales era uno de los hombres que acechaban a las víctimas en motos.

Además, le puede interesar: ¿Crimen relacionado? Hallaron un joven asesinado en Concepción

En el mismo vehículo en que iban los hombres a los que asesinaron, también se transportaban dos mujeres extranjeras que sufrieron heridas.

Dos meses después, las autoridades capturaron a los dos hombres procesados y que ahora tienen la condición de condenados.

Temas recomendados

Sicariato
ataque sicarial
Homicidios
Medellín
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida