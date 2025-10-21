Empresas colombianas buscan talento para trabajo remoto e híbrido; hay más de 4.000 ofertas y así puede aplicar

Oportunidades sin experiencia y con contratación inmediata

El trabajo virtual sigue consolidándose en el país. FOTO: GETTY

Entre las ofertas publicadas, más de 700 no requieren experiencia previa, lo que abre la puerta a jóvenes y personas que buscan su primer empleo formal. Además, 2.300 vacantes están clasificadas como de contratación urgente, lo que indica que las compañías necesitan incorporar personal de manera inmediata.

Bogotá, Medellín y Barranquilla lideran las ofertas

Si bien el trabajo remoto permite aplicar desde cualquier lugar del país, Bogotá, Medellín y Barranquilla concentran la mayor cantidad de vacantes híbridas y virtuales. También se destacan ciudades como Cali Cartagena y Bucaramanga, donde crece la demanda de talento digital. Lea más: Empleos en Bogotá: hay 117.000 oportunidades; más de 2.000 son híbridas y remotas

Ofertas de empleo remoto e híbrido más destacadas

Científico de datos senior - Medellín

Salario: 6.517.530. Responsabilidades: - Crear, implementar y desplegar modelos de machine learning y deep learning - Monitorear modelos aplicados en estrategias de negocio - Generar soluciones a partir de datos estructurados y no estructurados - Resolver problemáticas orientadas a decisiones estratégicas productos y operaciones. Requerimientos: - Profesional en Estadística Economía Matemáticas Ingeniería industrial o afines. - Mínimo dos años de experiencia como científico de datos. - Experiencia en analítica predictiva y proyectos machine learning e inteligencia artificial. Aplique aquí.

Analistas de flujo de caja - Bogotá o Medellín

Salario a convenir. Responsabilidades: - Acompañar, estructurar y administrar los flujos de caja de las compañías de Corona Industrial y sus vinculadas, asegurando la disponibilidad oportuna de recursos para la operación. Ejecuta operaciones bancarias, gestiona pagos intercompañía y conciliaciones. Requisitos: - Formación profesionales en Finanzas, Ingeniería Financiera, Administración de Empresas o Ingeniería Industrial. - Excel intermedio o avanzado. - Experiencia menor a un año, realizando proyección de flujos de caja, administración de cuentas bancarias y saldos, pagos, conciliaciones y movimientos bancarios, análisis de desviaciones de flujo de caja, elaboración de reportes financieros. Postúlese acá.

Analista Operativo KDSC - REQ - Barranquilla

Salario a convenir. Requisitos: - Técnico en gestión contable o estudiantes de tecnólogo en áreas contables o primeros semestres universitarios en Contaduría Pública - No es necesario que cuentes con experiencia. - Personas con una calidad humana extraordinaria, dinámicos, serviciales y carismáticos. - Contrato a término fijo, con horarios de lunes a viernes de 8:00 a. m.a 6:00 p. m. con modalidad de trabajo híbrido. Envíe la hoja de vida.

Líder de mercadeo – Línea de lubricantes automotrices - Cali

Salario a convenir. Responsabilidades: - Definir y ejecutar el plan estratégico de mercadeo para la línea de lubricantes. - Analizar el mercado, la competencia y las tendencias del sector automotriz. - Liderar el desarrollo de producto, precios, promociones y estrategias de comunicación. - Gestionar la relación con proveedores, fabricantes y aliados estratégicos. - Coordinar campañas de posicionamiento y programas de fidelización. - Acompañar al equipo comercial en la implementación de estrategias y lanzamiento de nuevos productos. - Monitorear indicadores de desempeño y rentabilidad de la categoría. Requisitos: - Profesional en Mercadeo, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines. Desebale con Especialización o maestría en Mercadeo, Gerencia o áreas afines. - Experiencia mínima de 5 años liderando estrategias de mercadeo en líneas de lubricantes o productos automotrices. - Conocimientos sólidos en desarrollo de producto, análisis de mercado y gestión comercial. - Habilidades en liderazgo, planeación estratégica y gestión de marca. Conozca más detalles de la vacante.

¿Cómo postularse a las vacantes?