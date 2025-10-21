Más de 1.000 empleos disponibles con contratos por prestación de servicios en Colombia

Cada vez más empresas en Colombia están apostando por contrataciones bajo la modalidad de prestación de servicios, una alternativa que ofrece flexibilidad tanto para empleadores como para trabajadores independientes. Actualmente, hay más de 1.000 vacantes activas con este tipo de contrato en diferentes regiones del país, según la plataforma Magneto Empleos.
De ese total, unas 300 oportunidades se ofrecen en formato híbrido y alrededor de 100 en modalidad remota, lo que demuestra que el trabajo flexible sigue consolidándose como una opción atractiva en el mercado laboral colombiano.