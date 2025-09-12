Colombia ocupa el cuarto lugar en desempleo entre los países de la OCDE en julio de 2025

La tasa de desempleo en la OCDE permaneció estable en 4,9 % en julio de 2025, manteniéndose en 5 % o por debajo desde abril de 2022. Sin embargo, los datos revelan profundas desigualdades: Colombia se posicionó como el cuarto país con mayor desempleo dentro del bloque, superando el 8,5 % y solo detrás de España, Finlandia y Suecia. El número total de desempleados en la región se situó en 34,3 millones.
Mientras economías como Japón, México y Corea registraron las tasas más bajas, inferiores al 3 %, países como España (11 %), Finlandia, Suecia y Colombia concentran las mayores dificultades en su mercado laboral. Grecia, Italia y Francia también mantienen niveles elevados, entre el 7 % y el 9 %, muy por encima del promedio de la OCDE.
