Colombia ocupa el cuarto lugar en desempleo entre los países de la OCDE en julio de 2025

La tasa de desempleo en la OCDE permaneció estable en 4,9 % en julio de 2025, manteniéndose en 5 % o por debajo desde abril de 2022. Sin embargo, los datos revelan profundas desigualdades: Colombia se posicionó como el cuarto país con mayor desempleo dentro del bloque, superando el 8,5 % y solo detrás de España, Finlandia y Suecia. El número total de desempleados en la región se situó en 34,3 millones. Mientras economías como Japón, México y Corea registraron las tasas más bajas, inferiores al 3 %, países como España (11 %), Finlandia, Suecia y Colombia concentran las mayores dificultades en su mercado laboral. Grecia, Italia y Francia también mantienen niveles elevados, entre el 7 % y el 9 %, muy por encima del promedio de la OCDE.

Factores detrás del alto desempleo en Colombia

Colombia permanece entre los países de la OCDE con mayor desempleo, según datos de julio de 2025. FOTO: GETTY

De acuerdo con Camilo Cuervo, socio del área laboral de Holland and Knight, en Colombia "la economía y sus trabajadores son básicamente de subsistencia, pero sin grandes industrias que demanden empleo masivo y de calidad". Subrayó que la informalidad laboral, cercana al 60 %, es una muestra de la precariedad del mercado laboral. Cuervo advirtió que en los últimos tres años se ha destruido empleo de calidad debido a la paralización de sectores clave como la construcción y la industria manufacturera. "Muy pocas personas están dispuestas a generar empleos formales ante la incertidumbre económica y las políticas erráticas del gobierno", señaló. Además, recordó que el país no aprovechó el "efecto rebote" de la apertura post covid-19, lo que contrasta con otros miembros de la OCDE que sí generaron más y mejor empleo.

Desempleo juvenil y desigualdad de género en la OCDE

En la comparación internacional, países como Noruega, Dinamarca, Estados Unidos y Alemania mantienen tasas de desempleo entre el 3 % y el 5 %, mostrando mayor estabilidad. Por género, las cifras se mantuvieron estables: 5 % para las mujeres y 4,8 % para los hombres. Entre los jóvenes de 15 a 24 años, el desempleo cayó a 11,2 % en julio, pero sigue siendo 7,1 puntos porcentuales superior al de los trabajadores de 25 años o más. La brecha es más baja en Japón y Alemania (menos de 3 p.p.) y mucho mayor en países como Costa Rica, Finlandia, Suecia y Estonia (más de 15 p.p.). En la Unión Europea y la zona euro, las tasas se mantuvieron en 5,9 % y 6,2 %, respectivamente. Grecia redujo su desempleo gracias a los hombres mayores de 25 años, Austria por los hombres jóvenes, mientras que Portugal e Irlanda experimentaron aumentos entre las mujeres. Fuera de la zona euro, Turquía alcanzó un mínimo histórico de 8 %, mientras que Suecia registró un repunte impulsado principalmente por las mujeres.

Situación reciente y perspectiva para Colombia