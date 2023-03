Yuberjen Martínez sigue comprometido con Antioquia y firme en sus dos procesos: profesional y amateur

Yuberjen va de un lado a otro saludando, amable, sonriente; se le ve contento y claro, cómo no estarlo si como él mismo dice, “otra vez la casa está ordenada”.

Con esa frase el boxeador paisa se refiere a que la región de nuevo está adelantando un trabajo estructurado bajo la batuta del técnico Abelardo Parra, quien ahora es presidente de la Liga Antioqueña de Boxeo y se ha empecinado en recuperar deportistas y fortalecer el proceso de formación.

“Estoy muy feliz porque en Antioquia hemos retomado todo el trabajo de una manera muy organizada, después de tantas dificultades que tuvimos. Actualmente, estamos concentrados en hacer una muy buena preparación, con acumulación de trabajo porque tenemos muchos compromisos nacionales e internacionales importantes este año”, comenta Yuberjen, quien tiene en su mente alcanzar oro en los Juegos Nacionales y la clasificación para la pelea por su título profesional.

“Hemos retomado todo con esas ganas, con ánimo y como siempre nos hemos caracterizado para dar lo mejor de nosotros siempre en cada competencia”, resalta Yuber.

Entre los eventos que tiene este año están el Campeonato Mundial (1 al 14 de mayo en Taskent, Uzbekistán), Juegos Panamericanos en Chile ( 20 de octubre al 5 de noviembre), Juegos Centroamericanos (entre el 23 de junio y el 8 de julio) y el clasificatorio por el título Mundial como profesional (fecha por confirmar).

Por el momento seguirá combinando el boxeo amateur con el profesional. Sobre este tema, Martínez mencionó que está “en ese gran proceso, preparándome para responder en las dos áreas; lo que quiero es cumplirle a mi país, darle alegrías al boxeo nacional y seguir demostrando de lo que estoy hecho”.

No es fácil, recalca Yuberjen, porque los dos mundos son muy diferentes. En el amateur tiene tres asaltos para alcanzar la medalla, mientras que en el profesional es más de manejo, ya que cuenta con diez asaltos para quedarse con la victoria. De ahí que la preparación para cada uno sea especial, enfocada en la parte física y técnica.

“Ambos me gustan y mientras pueda los voy a seguir haciendo”, resaltó.

Lo que sí le borró la sonrisa por unos minutos fue la decisión que tomó el Ministerio del Deporte, ya que desde los pasados Juegos Suramericanos (octubre de 2022 en Paraguay), a los que no asistió, le quitaron la ayuda económica.

“Fue algo triste, me sacaron del apoyo a pesar de que habíamos hablado con mi entrenador, e informamos que debido a que venía de una pelea profesional no estaba en el peso ideal para la competencia y también tenía una molestia en un brazo. Por eso no podía pelear porque sería como ir de cordero al matadero”, comentó el boxeador.

Frente a esto, Yuberjen sostiene que afortunadamente en Antioquia no lo desampararon y ha podido sostenerse este tiempo con esa ayuda.

Con la región se prepara para los Juegos Nacionales en los que espera responder con una medalla de oro, junto a sus compañeros Céiber Ávila, Cristian Salcedo, los otros experimentados del grupo, y del juvenil Juan Pablo Patiño, de quien Yuber tienen un gran concepto.

“Creo que tenemos un grupo fuerte, esperamos hacer un gran papel. En la parte femenina se inició un proceso que, estoy seguro, a futuro dará muy buenos frutos porque en Antioquia tenemos mucho talento”, concluyó el medallista olímpico.

Así, con alegría y optimismo, Yuber seguirá con su preparación, confiado en dar buenos resultados y volver a brillar con los colores de Colombia y Antioquia.