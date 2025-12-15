Wílmar Roldán será el árbitro del juego de vuelta por el título de la Copa Betplay entre DIM y Nacional

En la categoría femenina, la protagonista fue Hannah Hampton. La portera del Chelsea y de la selección inglesa coronó una temporada sobresaliente que combinó títulos colectivos, actuaciones decisivas y una madurez competitiva que la consolidó entre las mejores del mundo.

Con el club londinense fue clave en el triplete nacional y terminó la campaña como ganadora conjunta del Guante de Oro en la Women´s Super League. Según estadísticas de la liga inglesa y StasBomb, Hampton cerró el curso con más de diez vallas invictas y un porcentaje de atajadas cercano al 80%.

Su logro definitivo llegó con Inglaterra en la Eurocopa Femenina 2025. Hampton fue determinante en los momentos de máxima presión, especialmente en las tandas de penales. Atajó dos disparos en la final frente a España y repitió la hazaña en cuartos de final, firmando un torneo que la colocó como una de las grandes figuras del campeonato.