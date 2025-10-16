El Team Williams Racing le rindió un emotivo homenaje a Juan Pablo Montoya

El piloto colombiano Juan Pablo Montoya, quien estuvo en la Fórmula Uno entre 2001 y 2006, y fue protagonista con la máxima carpa del automovilismo mundial, siendo parte de la escudería Williams, recibirá un homenaje por parte de ellos en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, que se disputará este fin de semana.
Como homenaje al legado y todo lo que Montoya representó el team con el cual estuvo entre 2001 y 2004, Williams Racing presentó un diseño especial que rinde homenaje a la época de Montoya, ya que la decoración del monoplaza está inspirada en el legendario FW24 que el colombiano manejó en aquella época.