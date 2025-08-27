UAE ganó la crono por equipos de la Vuelta y Vingegaard recuperó el liderato

El equipo UAE Team Emirates se llevó este miércoles la contrarreloj por equipos de la quinta etapa de la Vuelta a España, que se disputó en Figueres con un recorrido de 24,1 kilómetros y en la que el danés Jonas Vingegaard recuperó el maillot rojo de líder.
Impulsado por el español Juan Ayuso, el equipo emiratí logró el mejor tiempo en el recorrido de 24,1 kilómetros, con 25 minutos y 26 segundos, con solo ocho segundos de ventaja sobre el Visma, lo que permite a Vingegaard, el favorito de la competición, recuperar el primer puesto en la clasificación general.
Le puede interesar: Video | ¿Quién es Ben Turner “el bicho raro” del ciclismo que ganó la cuarta etapa de La Vuelta a España 2025?