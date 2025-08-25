x

Gaudu ganó la tercera etapa de la Vuelta a España; Buitrago y Egan, en el top-10

Los colombianos evidencian un gran nivel en la competencia, la cual comanda Vingegaard, con el mismo tiempo de David Gaudu.

  • David Gaudu, esperanza de Francia para vencer en la Vuelta a España. FOTO: Tomada de X @lavuelta
    David Gaudu, esperanza de Francia para vencer en la Vuelta a España. FOTO: Tomada de X @lavuelta
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

25 de agosto de 2025
bookmark

El ciclista francés David Gaudu (Groupama – FDJ) cobró revancha este lunes en la Vuelta a España al imponerse en la tercera etapa, de 134.6 kilómetros entre San Maurizio Canavese y Ceres, en territorio italiano, donde pasó a acompañar en el liderato de la competencia al danés Jonas Vingegaard (Team Visma).

Los colombianos Santiago Buitrago (Bahrain) y Egan Bernal (Ineos) también cumplieron una grata actuación al pelear por el triunfo de la exigente fracción, en la que finalmente se ubicaron séptimo y octavo, respectivamente.

En la subida final, de cuarta categoría, y rumbo a la meta, limitó las opciones de los sprinters puros. Fue allí, luego de una gran batalla con un grupo de unos 20 ciclistas, donde Gaudu hizo la diferencia para lograr la victoria luego de 2 horas, 59 minutos y 24 segundos.

Fue su triunfo 13 como profesional del galo de 28 años, quien en la jornada del domingo había sido tercero en Limone Piemonte.

Puede leer: Los ciclistas colombianos que estarán presentes en la Vuelta a España-2025

Por mejor posición en las fracciones disputadas, Vingegaard se mantiene en el liderato, pero con el mismo tiempo del francés.

Lo de Buitrago y Egan también es de admirar. Con grandes compañeros que los arropan, los representantes nacionales evidencian ambición triunfal.

Bernal, campeón del Tour de Francia-2019 y del Giro de Italia-2021, es cuarto en la general, a 14 segundos de Jonas, por lo que la contrarreloj por equipos de este miércoles en Figueras, España, y de 24.1 km, será fundamental para seguir escalando en la clasificación.

Buitrago, por su parte, se ubica en el séptimo lugar, a una 16 segundos.

Le puede interesar: ¿De cuánto es la multa que tendrá que pagar Nairo por saludar al papa León XIV en el Giro de Italia?

A esa misma diferencia, y con un perfil más bajo, también se resguarda el huilense Harold Tejada (Astana), quien es 22°. Su compañero, el paisa Sergio Higuita, es 54°, a 1.24.

Este martes, en la cuarta fracción, se disputarán 206.7 km entre Susa, en Italia, y Voiron, en Francia. Será la etapa más larga de la presente edición de la ronda española.

