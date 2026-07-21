Video | Argentina volvió a casa sin Messi, pero miles de hinchas recibieron a la selección

Miles de hinchas desafiaron el frío y la lluvia del día de ayer, 20 de julio, para dar una bienvenida eufórica a la selección argentina, que regresó al país sin su estrella Lionel Messi tras perder la final del Mundial ante España.
No fue el regreso que los argentinos habían imaginado, cuatro años después de que millones de personas colmaran las calles para celebrar el título del Mundial de Catar. Aun así, las calles se llenaron de escenas de alegre caos, con hinchas que bailaron, cantaron y lanzaron fuegos artificiales para agradecer a los jugadores.
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