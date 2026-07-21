Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

De la Espriella tendría sede alterna en Medellín: así va el empalme del gobierno entrante con Antioquia

El Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, una de las joyas arquitectónicas de Medellín ubicada en la Plaza de Botero, sería el lugar donde se tomen las decisiones clave para el departamento.

  • Aunque el balance oficial será entregado en una rueda de prensa prevista para más tarde, durante las conversaciones ya habrían quedado sobre la mesa tres asuntos considerados prioritarios para la relación entre el nuevo Gobierno y Antioquia. FOTO Manuel Saldarriaga.
    Aunque el balance oficial será entregado en una rueda de prensa prevista para más tarde, durante las conversaciones ya habrían quedado sobre la mesa tres asuntos considerados prioritarios para la relación entre el nuevo Gobierno y Antioquia. FOTO Manuel Saldarriaga.
El Colombiano
El Colombiano
hace 57 minutos
bookmark

El proceso de empalme entre el Gobierno nacional entrante y Antioquia comenzó este lunes con un ambiente que, según fuentes conocedoras de las reuniones, ha estado marcado por la organización, el rigor técnico y una disposición favorable entre ambas partes para sacar adelante los principales proyectos del departamento.

De acuerdo con la información conocida de manera preliminar por este medio, quienes participan en las mesas de trabajo han destacado la estructura del proceso y el nivel técnico de los funcionarios designados por el nuevo Gobierno para liderar la transición.

En las reuniones participan, entre otros, Rodrigo Lara, próximo ministro del Interior; el futuro ministro de Defensa, el ministro de Comercio, el director del Dapre, así como varias dirigentes y políticas antioqueñas cercanas al presidente electo, entre ellas la senadora Paola Holguín, Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y quien fue nombrada como nueva ministra del Deporte, y María Nohemí Arboleda, la nueva ministra de Minas y Energía.

Aunque el balance oficial será entregado en una rueda de prensa prevista para más tarde, durante las conversaciones ya habrían quedado sobre la mesa tres asuntos considerados prioritarios para la relación entre el nuevo Gobierno y Antioquia.

Podría decirse que el más importante surgió tras una invitación del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para que el presidente electo no concentre su agenda únicamente en Barranquilla y establezca también jornadas de trabajo desde Medellín.

Según las fuentes consultadas, la propuesta fue bien recibida por Abelardo de la Espriella, quien manifestó su disposición para despachar desde el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe durante algunas jornadas de gobierno.

La iniciativa busca fortalecer la presencia institucional del Ejecutivo Nacional en Antioquia y enviar un mensaje de cercanía con una de las regiones más importantes del país.

¿Inversión gringa para el nuevo ferrocarril de Antioquia?

Otro de los asuntos que habría concentrado buena parte de la discusión fue el nuevo Ferrocarril de Antioquia, proyecto que conectaría a Bello con Puerto Berrío y que es considerado una de las principales apuestas de infraestructura para el departamento.

Durante la reunión, el presidente electo habría informado que existen al menos dos inversionistas vinculados a la banca estadounidense interesados en participar en la iniciativa.

Como parte de ese interés, ya estaría prevista una reunión entre el futuro ministro de Comercio y representantes de la Gobernación de Antioquia para avanzar en la estructuración del proyecto.

El eventual respaldo estadounidense cobra relevancia en medio de la creciente competencia geopolítica por las inversiones en infraestructura en América Latina, donde Washington busca recuperar terreno frente a la expansión que China ha tenido durante los últimos años en el financiamiento de grandes obras.

Antioquia, piloto para una mayor descentralización

El tercer eje de la conversación estuvo relacionado con la descentralización administrativa.

Según lo discutido en las mesas de empalme, el futuro ministro del Interior, Rodrigo Lara, planteó que el Gobierno Nacional estudia implementar pruebas piloto para otorgar mayores niveles de autonomía a departamentos que hayan demostrado suficiente capacidad técnica e institucional para administrar nuevas competencias.

Dentro de ese escenario, Antioquia aparece como uno de los territorios con mayores posibilidades de convertirse en laboratorio de ese modelo de descentralización.

A ello se suma que, según las mismas fuentes, el ministro de Defensa designado propuso que el departamento también pueda servir como escenario para fortalecer operaciones conjuntas de seguridad bajo un esquema similar al de Agamenón, estrategia que durante años articuló la acción de distintas fuerzas del Estado contra estructuras del crimen organizado.

Mientras concluye el empalme y se conocen los anuncios oficiales, estos tres temas aparecen como las principales apuestas que marcarían la relación entre el Gobierno entrante y Antioquia durante los próximos años.

Aunque las conclusiones definitivas se conocerán tras la declaración oficial de las autoridades, el ambiente preliminar entre los asistentes ha sido descrito como positivo y con avances importantes en la construcción de una agenda conjunta para el departamento.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Gobierno Nacional
Gobernación de Antioquia
Presidente Abelardo de la Espriella
Alcaldía de Medellín
Antioquia
Federico Gutiérrez
Andrés Julián Rendón
Abelardo de la Espriella
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos