De la Espriella tendría sede alterna en Medellín: así va el empalme del gobierno entrante con Antioquia

El proceso de empalme entre el Gobierno nacional entrante y Antioquia comenzó este lunes con un ambiente que, según fuentes conocedoras de las reuniones, ha estado marcado por la organización, el rigor técnico y una disposición favorable entre ambas partes para sacar adelante los principales proyectos del departamento.

De acuerdo con la información conocida de manera preliminar por este medio, quienes participan en las mesas de trabajo han destacado la estructura del proceso y el nivel técnico de los funcionarios designados por el nuevo Gobierno para liderar la transición.

En las reuniones participan, entre otros, Rodrigo Lara, próximo ministro del Interior; el futuro ministro de Defensa, el ministro de Comercio, el director del Dapre, así como varias dirigentes y políticas antioqueñas cercanas al presidente electo, entre ellas la senadora Paola Holguín, Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y quien fue nombrada como nueva ministra del Deporte, y María Nohemí Arboleda, la nueva ministra de Minas y Energía.

Aunque el balance oficial será entregado en una rueda de prensa prevista para más tarde, durante las conversaciones ya habrían quedado sobre la mesa tres asuntos considerados prioritarios para la relación entre el nuevo Gobierno y Antioquia.

Podría decirse que el más importante surgió tras una invitación del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para que el presidente electo no concentre su agenda únicamente en Barranquilla y establezca también jornadas de trabajo desde Medellín.

Según las fuentes consultadas, la propuesta fue bien recibida por Abelardo de la Espriella, quien manifestó su disposición para despachar desde el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe durante algunas jornadas de gobierno.

La iniciativa busca fortalecer la presencia institucional del Ejecutivo Nacional en Antioquia y enviar un mensaje de cercanía con una de las regiones más importantes del país.